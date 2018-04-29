台股本週反攻年線 蘋果財報成關鍵

（中央社記者吳家豪台北29日電）台股27日上漲64.85點，以10553.43點作收。法人分析，外資動向相對保守，台股現階段仍處於整理盤，本週蘋果將公布財報、美國財長將訪中，都成為台股反攻年線的重要關鍵。



受到美股道瓊工業指數大漲238.51點，加上兩韓會談區域穩定，台股27日開高後震盪，盤中包括被動元件以及風電族群仍相對吸金，尾盤受惠於權值股表態撐盤急拉，讓原本已貼近平盤的指數向上，擴大收盤漲幅，指數終場上漲64.85點，以10553.43點作收。



根據證交所統計，雖然近一週外資累積賣超金額逾新台幣300億元，但27日外資賣超7.6億元，金額明顯縮小，後市仍須關注。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢持續震盪，主要還是反映之前市場對於財報數據和法說展望等預期所產生的落差所致；外資4月以來匯出金額較大，這段期間外資動向相對保守，在指數震盪中找尋具基本面動能族群。



展望後市，廖哲宏指出，5月上旬上市櫃公司公布4月營收，以及5月中以前陸續公布第1季財報，還有台股是否持續反彈站回其他均線，都是投資人參考依據或觀察指標。



回到基本面，廖哲宏表示，隨著智慧型手機逐漸進入高原期，汽車電子、物聯網及人工智慧相關應用正逐漸崛起，儘管重要企業法說展望下修，但仍然維持成長態勢；雖手機成長熄火，但新的應用陸續接棒，從近期矽晶圓及被動元件仍持續供不應求的狀況觀察，整體科技產業需求動能仍然不弱。



在技術面，廖哲宏認為，加權指數跌破整理平台，也就是連接分別於3月23日及4月3日的低點形成一條支撐之後，出現快速拉回且跌破年線後，嘗試回補2月21日的跳空缺口後出現止跌，接下來觀察三日低點若不再破低，台股後市應有機會醞釀反彈。



日盛MIT主流基金經理人顧克勤表示，貿易問題越演越烈，市場擔憂加劇，雖然各大企業財報亮眼，但科技股表現相對弱勢，美國經濟數據增長明顯趨緩，使得近期全球股市震幅加大，現階段台股仍處於整理盤，反彈與否還要看國際股市變化，但重點在選股，建議在資金退潮中尋找具有基本面展望佳族群。



顧克勤指出，短期可先觀察美股、台灣時間5月2日蘋果（Apple）公布財報，以及5月3日美國財長訪中就貿易問題進行協商結論；目前市場上預期iPhone第2季手機量會下修，5月2日蘋果公布財報將是重要關鍵點。



顧克勤分析，水泥產業目前進入旺季，水泥報價可望續揚；MLCC（積層陶瓷電容）及晶片電阻缺貨潮將至少延續至2018年底；半導體市場最主要原物料矽晶圓，由於矽晶圓廠產能供給有限，且各大廠未見擴產動作，使得矽晶圓價格一路飆漲；5G及伺服器概念股年底前可望逐漸有利多題材加持。（編輯：黃國倫）1070429