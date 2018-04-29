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聯準會料維持利率不變 觀察通膨情勢

發稿時間：2018/04/29 16:52

最新更新：2018/04/29 16:52

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）由於美國貨幣政策決策官員需要時間，以評估美國經濟正在累積多少壓力，市場預期，美國聯邦準備理事會（Fed）2日結束為期兩天的貨幣政策會議時，將不會決議升息。

法新社報導，聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）3月將主要放款利率調升1碼，並示意今年至少還會再升息2次。美國經濟數據也顯示，在新任主席鮑爾（Jay Powell）職掌下，聯準會今年可能4度升息。

但2月以來華爾街出現一種傾向，只要稍微出現聯準會可能考慮加快升息速度的跡象，投資人都做出激烈反應。例如當經濟數據暗示可望升息，股價便劇烈波動。

因此，即使聯準會2日宣布維持基準利率不變，投資人仍將焦慮解讀會議決議聲明，試圖從字裡行間判斷央行官員對薪資上漲和通貨膨脹情況有多擔憂。

自從聯準會3月升息後，數據顯示美國經濟持續穩定成長，也有跡象顯示，期待已久的薪資上漲趨勢終於出現，而這預料將帶動通貨膨脹升溫。

美國第一季國內生產毛額（GDP）成長2.3%，優於預期，且第2季GDP成長率預料將重返約3%的水準。此外，美國新增就業數量也維持強健。

美國通貨膨脹已開始升溫。聯準會偏好的通膨指標，也就是去除波動的食物和燃料價格後的核心個人消費支出（PCE）價格指數，在第一季成長率已達到2.5%，超過聯準會的2%目標，且創2007年以來單季最高紀錄。

經濟學家納羅夫（Joel Naroff）認為，即便股市並非聯準會主席鮑爾首要考量，他仍會小心避免引發股市大跌，以免衝擊企業信心，進而傷害美國實質經濟。

他告訴法新社：「外界某種程度不相信，聯準會真的會在一年內升息100個基點。…低利率維持10年之久，人們幾乎以為這是理所當然，…因此這帶來許多不確定性。」

納羅夫表示：「如果今年股市完全持穩，讓鮑爾能升息100個基點，他就夠滿意了。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070429

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