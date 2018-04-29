美擬提鋼鋁配額換關稅豁免 業者這麼看

（中央社記者吳家豪、蔡怡杼台北29日電）傳美國擬以配額限制換關稅豁免，業者認為對國內冷軋或鍍面鋼品出口到美國廠商影響較大，必須精算配額比例以及產品類別，選擇最有利方式，政府也正持續與美國交涉中。



美國3月23日起對進口鋼鋁製品分別課徵25%、10%的高關稅，並計畫於4月底前完成國家別豁免諮商，不過，美國專業財經頻道CNBC報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）27日在一場論壇中公開表示，美國正在詢問加拿大與歐盟等盟邦，是否願意以鋼鋁輸美的配額，換取鋼鋁關稅豁免。



經濟部官員說，目前尚不清楚美國以配額換取關稅豁免的具體作法，但初步研判應該是限制個別國家鋼鋁製品每年進口到美國的量，沒有關稅內與關稅外的進口量問題，與世界貿易組織（WTO）關稅配額制度不同。



WTO關稅配額制度是指進口國針對某種進口貨物，制定一定的配額數量限制，在配額範圍內的貨品，適用較低稅率，或者予以免稅優惠；超過配額數量的進口貨物，適用一般或者較高的稅率，但是關稅配額並未限制某種進口貨物的總進口數量。



對於美國拋出配額換取關稅豁免議題，中鋼主管今天接受中央社記者採訪時說，配額要看的是限制比例，以美國第3大鋼鐵進口國南韓為例，南韓願意以2015年到2017年銷美平均出口量的7成作為年度鋼鐵輸美免稅配額，作為換取關稅豁免條件，顯示限制配額的方式對南韓產業應該比被課徵高關稅有利。



不過每個國家產業狀況不同，採取配額方式是否對台灣有利，這名中鋼主管坦言，「目前還看不出來」。



中鋼分析，台灣一年出口到美國的碳鋼約99萬噸，其中中鋼直接外銷到美國約7000噸、占比不到1%，中鋼受到的是間接影響；不過，因中鋼提供半成品給國內下游廠商做成冷軋或鍍面鋼品，再外銷到美國，下游廠商受到的影響較大，這些廠商會更清楚寧願減少銷美多少比例，來換取25%的關稅豁免。



中鋼強調，美國課徵鋼鋁關稅的影響，與產品類別也有關，例如鑽油業要用的API鋼管，美國幾乎都要依賴進口，關稅25%可以完全轉嫁給客戶，相關業者就不希望採取配額方式。



整體而言，中鋼建議業者要精算，去衡量用課稅、配額可能流失多少訂單，並考慮產品類別、供需關係等因素，來決定哪種方式有利。（編輯：林淑媛）1070429