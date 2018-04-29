/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 管中閔 文在寅 金正恩
> rss

美擬提鋼鋁配額換關稅豁免 業者這麼看

發稿時間：2018/04/29 17:14

最新更新：2018/04/29 17:14

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪、蔡怡杼台北29日電）傳美國擬以配額限制換關稅豁免，業者認為對國內冷軋或鍍面鋼品出口到美國廠商影響較大，必須精算配額比例以及產品類別，選擇最有利方式，政府也正持續與美國交涉中。

美國3月23日起對進口鋼鋁製品分別課徵25%、10%的高關稅，並計畫於4月底前完成國家別豁免諮商，不過，美國專業財經頻道CNBC報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）27日在一場論壇中公開表示，美國正在詢問加拿大與歐盟等盟邦，是否願意以鋼鋁輸美的配額，換取鋼鋁關稅豁免。

經濟部官員說，目前尚不清楚美國以配額換取關稅豁免的具體作法，但初步研判應該是限制個別國家鋼鋁製品每年進口到美國的量，沒有關稅內與關稅外的進口量問題，與世界貿易組織（WTO）關稅配額制度不同。

WTO關稅配額制度是指進口國針對某種進口貨物，制定一定的配額數量限制，在配額範圍內的貨品，適用較低稅率，或者予以免稅優惠；超過配額數量的進口貨物，適用一般或者較高的稅率，但是關稅配額並未限制某種進口貨物的總進口數量。

對於美國拋出配額換取關稅豁免議題，中鋼主管今天接受中央社記者採訪時說，配額要看的是限制比例，以美國第3大鋼鐵進口國南韓為例，南韓願意以2015年到2017年銷美平均出口量的7成作為年度鋼鐵輸美免稅配額，作為換取關稅豁免條件，顯示限制配額的方式對南韓產業應該比被課徵高關稅有利。

不過每個國家產業狀況不同，採取配額方式是否對台灣有利，這名中鋼主管坦言，「目前還看不出來」。

中鋼分析，台灣一年出口到美國的碳鋼約99萬噸，其中中鋼直接外銷到美國約7000噸、占比不到1%，中鋼受到的是間接影響；不過，因中鋼提供半成品給國內下游廠商做成冷軋或鍍面鋼品，再外銷到美國，下游廠商受到的影響較大，這些廠商會更清楚寧願減少銷美多少比例，來換取25%的關稅豁免。

中鋼強調，美國課徵鋼鋁關稅的影響，與產品類別也有關，例如鑽油業要用的API鋼管，美國幾乎都要依賴進口，關稅25%可以完全轉嫁給客戶，相關業者就不希望採取配額方式。

整體而言，中鋼建議業者要精算，去衡量用課稅、配額可能流失多少訂單，並考慮產品類別、供需關係等因素，來決定哪種方式有利。（編輯：林淑媛）1070429

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP