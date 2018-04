新南向布局 李長庚看好從生活面著手

(中央社記者蔡怡杼台北29日電)國內銀行響應新南向政策,近一年半新增17處據點,國泰金控總經理李長庚表示,東協在文化等各層面有很大的不同,進入東協,一定要改變觀念,從生活面著手或許是更好的策略。



李長庚在「新南向政策下台灣銀行業的機會與挑戰」研討會上表示,國內金融業競爭激烈,使得金融業的ROA(資產報酬率)及ROE(股東權益報酬率)在全亞洲、全世界相對偏低。往好的方面來看,在台灣這樣競爭的環境下,金融業還能生存、還能賺點小錢,假設金融業能到利潤比較高的環境去發展,應該有機會提升ROA、ROE。



李長庚指出,金融業進入東協,雖然說是打亞洲盃,但實際上打的是世界盃,因為東協除了當地已經有很強的金融機構外,可以想到的全球大型銀行幾乎在東協很多國家都已經進入很長一段時間。



在東協市場方面,李長庚分析,印尼、菲律賓、越南及泰國的消金市場機會相對較多,但反過來說,台灣金融業看到這個機會,很多人也都看到了,所以競爭也相當激烈,台灣金融業很希望能進入消金市場,但坦白說並不容易做大,除非有創新做法。



李長庚指出,東協本身從文化、語言、飲食、穿著都有很大的不同,所以進入到這些國家,必須要真正地從在地的思考出發,要深度認識當地的文化、當地的市場、當地的法規等。



同時,李長庚也指出,台商進入東協市場,過去都是用製造業的思維,從硬體的角度思考,但是進入東協,每個國家不同,一定要改變自己的觀念,來硬的不行,效法新加坡人從生活面著手或許是更好的策略。



李長庚以緬甸經驗指出,在緬甸當地碰到的律師是新加坡人、會計師是新加坡人,就連會展公司、英語補習班、駕訓班,也都是新加坡人開的,即新加坡人會想到一個國家需要什麼,覺得有些人要跟外國打交道需要學英文,所以開英文補習班,覺得民眾有錢了會開始買車,所以開駕訓班。



他說,當地有能力學英文、有能力買車的,都是比較有發展機會的人,甚至是達官貴族,即新加坡人不是用很大的資本(capital)去做投資,而是去找那個市場經濟發展過程中獲利更好(juicy)的部分,用最少的資本(capital)投入, 找最好的客群,產生最好的價值。



也因此,李長庚認為,台灣銀行業要進入東協當地市場找到利基點,且有很好的發展,坦白說並不容易,所以他常說到東協發展就是「Everything is possible, but nothing is easy.」有無限的可能,但每件事情都不太容易。



李長庚表示,要進入東協這個市場,要看自己本身的市場定位,想做什麼生意、 以什麼樣的機構進入,由於東協當地對銀行執照的限制很多,不太容易拿到執照,所以國銀要用什麼方式進入,每家銀行有不同的戰略思維。



有鑒於新興亞洲國家因高經濟成長成為全球投資關注重點,政府於2016年中推動新南向政策,盼促成台灣與東協、南亞、紐澳等國家經貿與文化等各層面連結,創造互利共榮的新合作模式。根據金融監督管理委員會統計,截至2017年12月底,國銀在新南向國家共設有208處據點,其中,自2016年中後的新增據點有17處。(編輯:林興盟)1070429