金控現金股息殖利率前段班 這4家超過5%

（中央社記者田裕斌台北30日電）金融業由於獲利穩定，往往是存股族心中存股的首選，根據各金控已公告資訊，今年已有4檔金控股現金股息殖利率超過5%，若加計股票股利，股利殖利率更有超過8%者。



除了華南金控、開發金控外，其餘金控股董事會都已通過今年股利政策，獲利表現較為凸出的金控，多以配發現金股息為主，但若要股利配發率高，多半搭配股票股利。



根據各金控公布資訊，今年股利水準最高的有國泰金控及富邦金控，每股分別擬配出現金股息2.5元及2.3元，是唯二股利超過2元者，不過由於還在成長期，股利配發率偏低，分別僅55.93%、44.32%；兆豐金控每股擬配1.5元現金股息，股利配發率達79.37%，中信金控每股擬配現金股息1.08元，股利配發率56.54%，是現金股息水準超過1元的金控。



若單就存股族最在乎的現金股息比較，今年金控現金股息殖利率最高的是國票金控，每股擬配現金股息0.65元，對照27日收盤價10.3元，現金股息殖利率達6.31%，其次是日盛金控，每股擬配現金股息0.5155元，現金股息殖利率也有6.06%。



此外，兆豐金現金股息殖利率5.77%、中信金現金股息殖利率5.06%，也是超過5%的穩健標的。



若加計股票股利，股利殖利率仍以日盛金最為凸出，每股股利0.7364元，股利殖利率達8.65%，國票金股利殖利率也有7.48%。



值得注意的是，存股族相當喜愛的玉山金控，今年採平行股利政策，每股擬配1.2252元股利，現金股息、股票股利各半，雖然現金股息殖利率僅約2.97%，但股利殖利率就有5.94%，合庫金控今年擬配股利1.05元，包括現金股息0.75元、股票股利0.3元，現金股息殖利率4.35%、股利殖利率跳至6.09%，也是隱藏版的存股標的。



至於台新金控在寶佳意圖搶奪董事席次的壓力下，今年股利發得也相當大方，每股擬配0.9855元股利，股利殖利率6.87%，其中包括0.542元的現金，現金股息殖利率也有3.78%，同樣在同業平均水準之上。（編輯：黃國倫）1070430