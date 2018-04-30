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研調：電視廠為世足賽備貨落幕 面板價跌

發稿時間：2018/04/30 09:31

最新更新：2018/04/30 09:31

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（中央社記者潘智義台北30日電）研調機構群智諮詢報告預估，第2季全球液晶電視面板市場嚴重供過於求，供給超過需求9.4%，4月面板價格已加速下跌。

群智諮詢指出，電視品牌商為世界盃足球賽備貨，在第1季末進入尾聲，加上電視品牌及通路商庫存持續攀高，且電視整機出貨乏力；因此，電視品牌採購面板策略轉為保守，不願再多備貨，使面板需求跟著疲軟。

不過，面板廠依然維持較高產能利用率，同時新增產線的產能加速釋放，帶動電視面板的供應能力持續增長；全球政治經濟震盪加劇，對電視面板市場也形成一定的負面影響。

群智諮詢調查，電視品牌商4月下旬為世界盃足賽備貨落幕，面板需求轉淡，第2季32吋面板供給較需求多出10.6%，供過於求，32吋面板先前價格下跌速度相對其他尺寸緩慢，4月出現補跌，每片平均價格下跌5美元（約新台幣147.70元）；急跌之後預計5月每片平均價格下跌縮小到3美元（約新台幣88.62元）。

調查顯示，39.5吋至43吋電視面板庫存走高，供給過剩，預計4月和5月將維持下跌4美元（約新台幣118.16元）至6美元（約新台幣177.24元）。49至50吋，需求低於供應，且面板庫存持續攀高，預計4月和5月將各下跌5美元（約新台幣147.70元）。

另外，55吋電視面板第2季供給超過需求5.7%，供應寬鬆，報價再跌4美元（約新台幣118.16元）。超大尺寸面板需求成長低於供給增長，依然供給過剩，第2季65吋面板供給較需求多7%，65吋面板價格續跌約10美元（約新台幣295.40元）。（編輯：蘇志宗）1070430

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