國巨擬公開收購君耀 國巨強漲君耀鎖漲停

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）國巨（2327）擬公開收購君耀-KY（6422）。國巨今天早盤收復600元大關，強漲5%，君耀-KY開盤鎖住漲停72.4元。



國巨今天開盤強漲，收復600元大關，最高來到624元，漲5.2%。君耀-KY開盤鎖住漲停72.4元。



國巨擬公開收購君耀-KY已發行普通股，預計每股現金新台幣73元作為對價，公開收購期間從5月4日到6月21日止，擬公開收購君耀全數普通股約4610萬股，公開收購成就條件達2305.5萬股，達預定全數收購總數50.1%，預計總收購金額16.86億元到33.65億元。



國巨表示，此案是雙方協議合意，經營團隊和大股東對此案認同。



國巨指出，公開收購君耀-KY的策略目的包括增加產品組合，擴大提供客戶在被動元件產品的一次購足服務；其次，透過國巨在全球市場的布局及銷售通路，將君耀-KY保護元件擴展到全球市場。



此外，國巨透過公開收購君耀-KY，強化在車用電子及工業規格利基型市場的布局。再者，進一步發揮彼此在技術、製程及管理方面的綜效。



市場人士分析，國巨原本就有著墨保護元件產品，只是比重不高。不過國巨先前有意入主大毅（2478）、以及近期國巨集團透過凱美（5317）取得佳邦（6284）股權約15.5%，可視為擴大布局保護元件和車用電子領域的策略。



法人指出，君耀-KY客戶群高達2000多個，君耀-KY前3大客戶包括中國大陸海康威視、中興康訊和浙江正泰，前3大客戶業績占比約18%到20%。中國大陸占君耀-KY整體業績比重約85%到88%。



君耀-KY產品主要以基地台和通訊類、智慧電表、安防監控3大應用為主，個別業績比重大約3成多。法人表示，君耀-KY已經切入中國大陸電動車廠商，應用在電池管理充放電線路保護。（編輯：李信寬）1070430