日月光投控上市 早盤一度跌停

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）日月光投資控股今天上市，掛牌價每股新台幣89元，不過開盤賣壓沉重，一度鎖住跌停80.1元，之後打開來到80.5元，大跌9.7%。



日月光投資控股今天正式上市，原日月光及矽品股票今日同步終止上市。美國存託憑證（ADR）也將同步改以日月光控股上市。



日月光投控董事長張虔生日前表示，投資控股公司營運模式是日月光和矽品各自獨立營運，各自繼續擴充，矽品仍是由林文伯帶領，日月光由營運長吳田玉營運。此外，日月光和矽品結合，目前產能都是滿載，日月光在高雄規劃興建K25廠也證明，未來會僱用更多員工。



外資報告日前預期，日月光投控今年總營收將逼近新台幣4100億元大關，稅後淨利可望超過280億元，其中日月光本身營收可超過3000億元大關，創歷史新高，每股稅後純益可超過5元，上看5.5元。



法人預估今年日月光投控每股稅後純益有機會超過6.4元，上看6.9元，未來日月光投控股價可超過百元大關。



日月光及矽品依企業併購法規定轉換為日月光投資控股，轉換的日月光投控普通股約43.18億股。日月光以每1股普通股換發新設控股公司普通股0.5股，矽品每1股普通股換發現金新台幣51.2元對價。（編輯：林淑媛）1070430