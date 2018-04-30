敬鵬遇大火難關 汽車板族群大漲

（中央社記者江明晏台北30日電）汽車板市占全球居冠的敬鵬遇祝融難關，將以其他廠區支援，約可彌補半數損毀產能；投資市場搶先布局，近年深耕汽車板市場的健鼎、競國可望有轉單效應，今天股價雙雙大漲。



敬鵬為印刷電路板（PCB）大廠，主攻汽車板市場，在全球汽車板市占率居冠，位在桃園市平鎮廠區的P2及P3廠於28日發生火災，桃園消防隊員全力搜救，不幸造成5人殉職1命危1插管及5傷慘劇，另2名移工死亡。



敬鵬發言人蕭公彥昨日說明，P2與P3廠合計占敬鵬單月營收15%、金額約新台幣3億元，相當於平鎮廠區月營收的一半，敬鵬目前正在實施應變計畫，以桃園廠區、平鎮廠區P1及P5廠、中國大陸廠區及泰國廠區的產能，支援受損的P2及P3廠，約可彌補平鎮廠半數損毀產能。



敬鵬今天開盤打入跌停39.15元，跌破40元大關，且股價創2015年9月以來新低，且跌停價位有1.2萬張賣單高掛。



汽車板為利基市場，台灣PCB廠如健鼎、燿華、泰鼎-KY、定穎、競國近年都將觸角伸向汽車電子PCB領域，但由於汽車電子零組件認證時間長，可能需要3至5年，業者認為，是否有轉單效應目前還無法評斷，仍需要時間觀察。



健鼎去年營收以新台幣458.19億元創歷史新高，自2012年開發汽車板市場，銷售比重也站上20%關卡，汽車板營收同創歷史新高，今天股價聞訊而漲，最高來到92.2元，大漲近9%。



瞄準車用多元需求，燿華近年積極開拓汽車電子，如車用雷達板等市場，今天股價漲3.5%，最高至20.7元；競國去年底通過全球汽車電子大廠認證，今年初已開始小量出貨，第3季有望放量，今天盤中更飆上漲停24.4元，但未能鎖住，維持高檔震盪。（編輯：黃國倫）1070430