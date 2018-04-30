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蘋概三雄反彈 台股收復年線

發稿時間：2018/04/30 11:21

最新更新：2018/04/30 11:21

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（中央社記者江明晏台北30日電）受惠新台幣升值、蘋概三巨頭跌深反彈，帶動台股今天盤中上漲約80點，至10635.37點，收復年線約10594點關卡，並站回5日線。

約10時50分，加權指數來到10635.37點，上漲81.94點，成交值新台幣589.55億元。各類股族群普遍走揚，橡膠、百貨較弱。匯市方面，新台幣11時來到29.533元，強升1.03角。

蘋概股三巨頭走強，台積電上漲3.5元，至227元，漲幅逾1.5%，大立光上漲95元，至3360元，漲幅2.9%，鴻海上漲1.4元，至82.9元，上漲1.72%。

公開收購君耀-KY的國巨今天盤中大漲43元，漲幅7.25%，至636元，日月光投資控股今天上市，掛牌價每股新台幣89元，不過開盤賣壓沉重，一度鎖住跌停80.1元。

遭逢大火的敬鵬今天開盤打入跌停39.15元，股價創2015年9月以來新低，同樣深耕汽車板市場的健鼎、燿華、競國今天股價彈升。

健鼎最高來到92.2元，大漲近9%。燿華股價漲3.5%，最高至20.7元；競國盤中更飆上漲停24.4元，但未能鎖住。

國泰證期顧問處協理簡伯儀接受中央社記者訪問表示，受到新台幣貶值趨緩，今天更見到升值，加上技術指標低檔，先前法說的利空鈍化，台股今天收復年線，站回5日線，然而，從國際環境觀察，處於相對保守狀況，台股短線雖有跌深反彈機會，但不宜過度期待。（編輯：黃國倫）1070430

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