離岸風電遴選結果今揭曉 概念股盤中大漲

（中央社記者潘智義台北30日電）經濟部今天將公布離岸風電開發商遴選結果，參與開發團隊最多的台船跳空大漲，盤中直奔漲停價24.2元，上緯投控等多數風電概念股則是開低走高。



不少離岸風電概面股早盤不動聲色，直到盤中押寶性買盤進場，股價迅速走高，上緯盤中來到164.5元，大漲7.16%。中鋼除自身開發風場之外，也參與上緯的團隊、但盤中股價在平盤23.4元附近徘徊，世紀鋼構則是開低走高，最高來到75.5元，上漲2.3%。



機電股華城最高來到28.85元，上漲5.67%，電線電纜股大亞來到16元，大漲7.02%。



上緯投控規劃海洋風電(Formosa I)預計裝置容量128MW（百萬瓦），位於苗栗外海。第1階段8MW已商轉，第2階段120MW預計2019年施工。



上緯規劃，海能風電（Formosa II）預計裝置容量378MW，風場範圍位於海洋風電西南方。海鼎風電(Formosa III)預計裝置容量約為2000MW，位置在彰化外海，目前正進行環評，預計2021至2025年陸續完工。



台船於離岸風電布局分別為水下結構、海上施工、工作船隊、人才培育等4大領域，參加離岸風電開發團隊最多。（編輯：黃國倫）1070430