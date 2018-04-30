T-Moblie和Sprint合體 美5G網路可望領先中國

（中央社紐約29日綜合外電報導）T-Moblie US和史普陵特今天表示，雙方已就金額260億美元（約新台幣7736億元）全股票併購案達成協議，並說合併後將有助美國打造領先中國的5G網路，可望獲得監管機關通過。



路透社報導，美國第3和第4大行動系統（Sprint Corp）終於敲定併購協議，結束4年來斷斷續續的談判，為打造一家擁有1.27億客戶的公司奠定基礎。雙方合體後將成為前兩大無線系統威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）和AT&T公司（AT&T Inc）的強勁對手。



美國主管機關之前曾在法庭上阻止AT&T公司和時代華納（Time Warner）規模850億美元併購案，這次預期將嚴審T-Moblie US和史普陵特併購案，要求他們對旗下無線網路資產合併後的定價提供說明。



T-Moblie US執行長，同時也將是合併後公司新執行長的雷格爾（John Legere）表示，這起交易將打造美國超快速5G網路、降低價格，創造就業，以及改善鄉村地區的服務。



雷格爾說，合併後的新公司將成為唯一有能力打造廣泛深入5G網路的公司，沒有哪家美國無線網路公司能在5G網路關鍵初期獨立達成這個目標。



第5代無線通訊網路（fifth-generation wireless communication networks）也就是所謂的5G網路，可以提供智慧城市、遠端手術和自動駕駛車輛的等服務。



雷格爾表示，新公司頭3年將可投資約400億美元，「幾乎比雙方過去3年投資金額高了50%」。



史普陵特執行長克勞雷（Marcelo Claure）也在推特上，宣布和T-Moblie US合體的消息。



克勞雷說，4G和5G網路的差別，有如黑白和彩色電視兩者的差別。克勞雷也是前英國足球明星貝克漢在邁阿密籌組美國足球大聯盟（Major League Soccer）球隊的合夥人。（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070430