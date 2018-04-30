文金會鼓舞 南韓股匯市場領漲亞洲

（中央社紐約29日綜合外電報導）在南北韓歷史性峰會和美國公債殖利率回跌激勵下，南韓股匯市今天勁揚，帶動亞洲股匯市漲勢。



北韓領導人金正恩27日與南韓總統文在寅舉行歷史性高峰會，承諾非核化和終止韓戰。金正恩之後預定將和美國總統川普舉行高峰會。



南韓股匯今天雙雙上揚，韓股Kospi指數上漲0.6%，韓元兌美元升值1%，來到1066.35韓元兌1美元。



此外，最新經濟數據顯示，美國上季經濟成長放緩下，美國10年期公債3周多來首次連2天上揚，殖利率隨之回跌。



雖然數據顯示經濟成長放緩，但美國科技股在亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和英特爾（Intel）等的強勁財報加持下，帶動華爾街股市走高。



美科技股漲勢也帶動亞洲科技股走高。在港掛牌的瑞聲科技大漲超過2%，騰訊漲幅超過1%。台積電和鴻海股價也走高。



港股恆生指數上漲1.6%；雪梨股市上漲0.5%；新加坡股市漲幅超過1%；紐西蘭、菲律賓、台灣和印尼股市也走高。



東京和上海股市今天則適逢國定假日休市。



萬達（OANDA）亞太交易部門主管殷尼斯（Stephen Innes）在報告中說：「劃時代的兩韓峰會有助降低區域風險情緒。但在美國債券殖利率上揚走勢還沒結束下，市場仍普遍抱持謹慎態度。」（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070430