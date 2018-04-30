學保招標開跑 5月中開標

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）攸關全國300萬名學子權益的學生團體保險今天正式公開招標，預計5月中開標，金融監督管理委員會表示，會鼓勵保險公司踴躍投標。



為利攸關全國高中職以下300萬名學子權益的學保招標順利，教育部已多次邀集金管會、壽險公會以及現行承辦學保的國泰人壽等代表多次與會。



今年學保輪到台中市舉辦，持續以政府採購法的方式辦理，根據公開招標公告，今年學保有兩大變革，首先，學保履約期限得擴充一年；其次、新台幣500元以下的小額自付額原則上維持不賠，由教育部另外補助中低收入戶，至於500元以上則全賠，開標時間為5月15日。



招標公告學生團體保險的履約期限為107年8月1日上午零時，至108年7月31日午夜十二時止，並得擴充一年。



另外，現行學保對500元以上的理賠金額，都會先扣500元後再賠給保戶，未來新招標的學保則是不再扣500元，採「全額理賠」的方式。金管會表示，這雖會增加保險公司的理賠成本，但是否會反映在保費上，要由保險公司評估。



金管會表示，樂見學生團體保險運作順利，會鼓勵業者踴躍投標，如現行公司治理評鑑對於保險公司承辦學生團體保險給予加分獎勵。(編輯：趙蔚蘭)1070430