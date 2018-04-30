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日月光投控上市首日 大跌9.7%

發稿時間：2018/04/30 14:25

最新更新：2018/04/30 14:25

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）日月光投資控股今天上市，收盤價收在新台幣80.3元，大跌9.7%。法人指出，主要是日月光第1季財報不若預期，市場對於第2季半導體展望漸趨保守。

日月光投資控股今天正式上市，原日月光及矽品股票今日同步終止上市。美國存託憑證（ADR）也將同步改以日月光控股上市。

日月光投控今天以跌停價80.1元開出，賣壓沉重，盤中一度跌幅收斂，最高來到84.6元，不過跌幅仍有近5%。尾盤賣壓不減，終場收在80.3元，大跌9.7%。

日月光第1季淨利20.96億元，較去年第4季減少66%，比去年同期減少18%，第1季每股基本稅後盈餘0.25元，去年第4季EPS 0.74元，去年同期EPS 0.33元。法人指出，日月光第1季獲利絕對數字來到6年單季低點。

日月光第1季毛利率16%，較去年第4季和去年同期下滑，主要是產品組合調整、以及新台幣兌美元匯率升值影響。第1季新台幣匯率較去年同期升值6%。

展望第2季，日月光於4月27日法說會上預期，第2季可看到相當幅度成長，第2季成長動能會恢復，第2季看來運算應用會比較強，今年整體來看在通訊部分還是有不錯成長。

法人預估，日月光第2季集團、封測及電子代工服務（EMS）業績可望季增高個位數百分點，封測包括通訊、電腦、汽車和消費性電子3大應用動能可回溫，電子代工服務可受惠系統級封裝（SiP）需求。

外資報告日前預期，日月光投控今年總營收將逼近新台幣4100億元大關，稅後淨利可望超過280億元，其中日月光本身營收可超過3000億元大關，創歷史新高，每股稅後純益可超過5元，上看5.5元。

法人預估今年日月光投控每股稅後純益有機會超過6.4元，上看6.9元，未來日月光投控股價可超過百元大關。（編輯：蘇志宗）1070430

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