元晶屏東廠啟用 賴揆：能源轉型會成功

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）元晶太陽能科技公司屏東模組廠今天正式啟用，行政院長賴清德受邀參加啟用典禮，他表示，未來4年將再投入新台幣205億元促成太陽能產業發展，政府的能源轉型會成功。



元晶屏東模組今天的啟用典禮，包括太陽能產業鏈業者及政府能源局等相關部門上百人參加，元晶董事長廖國榮宣布，全台最大的太陽能模組團正式上線，明天就可以開始生產。



賴清德致詞表示，台灣的能源轉型是從2016年1月立法院通過電業法修法開始，為了讓核一、核二、核三在2024年以前順利除役，總統蔡英文特別要求行政院一定要排除一切困難，協助穩定供電同時解決空汙問題，因此行政院提出多元創能、智慧節能及科技儲能3大方向。



賴清德說，多元創能方面，80%的能源佔比來自火力發電不變外，其他的20%部分，行政院希望結合業界在2025年前運用再生能源取代核能，這之中最重要的就是太陽能要達到20GW的目標，目前行政院已完成2萬5000公頃的土地盤點，支應17GW，另外3GW發展屋頂型太陽能，台灣電力公司和能源局目前正在做饋線的整理，未來，土地會穩定的釋出。



賴清德鼓勵全民參與屋頂型太陽能的建置，他說，以往這部分的困難來自違章問題，目前內政部也已解決，政府鼓勵社區或社團自組民間電廠，元晶公司也提供了建置民間電廠的服務。



另外，整清德說，風力發電行政院原核定3.5GW，但因廠商投標太踴躍，環評也可行，因此已提高到5.5GW，目前建置得十分順利。



賴清德說，前瞻基礎建設今年編列81億元推動再生能源，未來4年將再投入205億元促成太陽能產業發展，呼籲大家共襄盛舉，「政府的能源轉型會成功」。



元晶太陽能科技公司去年初購入屏東大慶工業區1萬4342坪土地，在屏東打造全台規模最大的太陽能模組廠，第一階段使用7000坪土地，已完成年產能1GW的廠房興建，第二期將視太陽能內需市場，擴充到2至3GW。（編輯：劉政權）1070430





元晶太陽能科技公司屏東模組廠為全台灣規模最大的太陽能光電模組廠，年產能達1GW，30日正式啟用。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年4月30日