詹宏志談商店街對手 估蝦皮燒錢機會小

（中央社記者吳家豪台北30日電）電商業者商店街今天召開股東會，董事長詹宏志表示，競爭對手蝦皮購物在印尼面臨更大的泥沼，在台灣花大錢的機會比較小，蝦皮投入B2C電商也難以在短時間構成威脅。



詹宏志今天回答股東提問表示，PChome網路家庭集團旗下商店街近期做出行銷調整後，蝦皮沒有做出應對，他認為其中一個原因是蝦皮更大的泥沼在印尼市場，在台灣大概沒有心力再發動行銷戰。



據他觀察，蝦皮原本希望在台灣衝高使用人數後，能夠把流量變現，但是商店街去年加入戰局，導致蝦皮變現停頓，因此蝦皮短期內在台灣尋求獲利的機會不大，轉而追求營收規模，這是蝦皮投入B2C（企業對消費者）電商的原因。



詹宏志說，在台灣市場，蝦皮的成長已陷入停滯，但商店街還在成長，現在蝦皮花大錢的機會比較小，在市場上做大型行銷活動的次數應該不多，即使有這樣的動作，商店街也比較關注如何把現有用戶轉換成穩定的用戶。



他更直言，打造B2C電商需要很長的時間，難度很高，從零要做到新台幣3億元或5億元的規模相對容易，但是要衝到100億元的規模需要很長時間，蝦皮要對PChome的B2C電商構成威脅，需要很大的投入與時間，以蝦皮目前的架構，短時間可能做不到，當然商店街也會注意蝦皮動態。



詹宏志說，按照商店街現在的計畫，每季的行銷費用都會減少，到今年第3季、第4季更將大幅降低。



針對股東關注商店街是否考慮到海外上市，詹宏志低調不願正面回應，僅表示細節不能討論，如果營運場景、價值場景要改變，包括發行ADR（美國存託憑證）、引進國際資金等方式都會一併考慮。（編輯：林興盟）1070430