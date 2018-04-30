華碩台灣大廣達 合組AI國家隊

（中央社記者江明晏台北30日電）華碩電腦、台灣大哥大、廣達電腦於人工智慧（AI）領域集結三方所長結盟組成「台灣人工智慧A Team」，取得國網中心雲端建置案，總金額近11億元，估今年第4季完成。



華碩電腦、台灣大哥大及廣達電腦今天共同宣布取得國家實驗研究院國家高速網路與計算中心「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統建置案」，將協助建置新一代的AI計算主機，並建立產官學研共用，具延展性的AI雲端大資料計算平台，建置總金額近新台幣11億元，預計今年第4季將建置完成。



本次合作為3家總營收約達1.6兆的國內企業首度結盟，從終端設備生產製造、網路建置到科技應用服務規劃的產業上中下游垂直整合，更是資通訊軟硬體大廠、電信與金融領域的跨集團產業合作，由華碩負責雲端伺服器、雲端服務平台與AI應用整合服務，台灣大哥大負責機房建置、資安與維運，廣達電腦負責AI/HPC運算及資料儲存平台。



台灣大說明，「台灣人工智慧A Team」組成呼應國家AI發展戰略，匯集頂尖的台灣伺服器、雲端、網路與AI自有技術與產業布局、整合能力，率先投入國內AI產業發展與推動，提供國際級AI雲端整體解決方案。



同時，藉由3大產業龍頭結盟，期望引領業界在AI應用的經驗交流與火花碰撞，強化台灣AI解決方案的國際競爭力，於5G世代、AI和大數據等產業應用創造關鍵價值，於商業應用或智慧產業基礎建設，成為國家、產業界發展AI的緊密戰略夥伴。（編輯：李信寬）1070430