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羅斯：美將延長部分國家鋼鋁關稅豁免

發稿時間：2018/04/30 16:27

最新更新：2018/04/30 16:27

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普對進口鋼鋁加徵懲罰關稅，但給予部分國家暫時豁免權。美國商務部長羅斯表示，當這些國家的豁免權1日到期後，川普政府計畫延長一些國家的豁免權，但並非全部。

羅斯（Wilbur Ross）28日晚間接受彭博訪問時，拒絕透露哪些國家將獲得關稅豁免，僅表示將在關稅開始生效的期限之前宣布。他27日曾說，美方曾要求外國接受進口配額條件，以交換鋼鋁關稅豁免。

川普改變原本不給予任何國家進口鋼鋁關稅豁免的立場，讓澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、歐洲聯盟（EU）、墨西哥和南韓在關稅3月生效時享有暫時豁免權。他並指派美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）負責和尋求豁免的國家協商。

至今只有南韓爭取到關稅豁免，他們同意修改和美國間的雙邊自由貿易協議。南韓部會表示，為避開美國的鋼品關稅，同意每年出口至美國鋼品限制在約270萬噸內，並讓美國銷韓車輛配額倍增至5萬輛，且不需符合南韓安全標準。

歐盟一直是對美國這項關稅行動批評最力的國家之一。他們表示，美國以國家安全風險為名義對進口鋼鋁課稅，卻連自己的國防夥伴國都鎖定，這並無道理。

歐盟上週已向世界貿易組織（WTO）提出請求，要求加入中國大陸對美國鋼鋁關稅提出申訴的行列，以開啟諮商程序。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）上週分別訪問華府，當時他們直接向川普要求給予歐盟鋼鋁關稅豁免，但未獲得川普任何公開保證。

梅克爾、馬克宏和英國首相梅伊（Theresa May）週末已互通電話，討論美國關稅的「衝擊」和鋼鋁業在各自國家「不可或缺的重要性」。

根據梅伊辦公室發布的聲明，德英法三國領袖同意與歐盟其他國家合作，和川普政府協商取得鋼鋁關稅的永久豁免。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070430

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