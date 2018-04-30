台達電：第2季營運可望優於第1季

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台達電執行長鄭平今天說，預期第1季是營運谷底，第2季將恢復原先預期，會優於第1季，但其中手機庫存仍高，預料需求還是弱，第3季才會回升，其他產品線預期將逐步回溫。



台達電舉行法人說明會，台達電董事長海英俊表示，第2季會比第1季好一點，毛利率也許有機會回到過去27%到28%水準。



展望第2季，鄭平表示，第1季營運不如預期主要是產品組合較差，另有1%是原物料成本上漲影響，其中PC及手機相關產品表現較弱，第2季預料手機還是弱，其他產品線穩定成長。



鄭平說，台達電在自動化事業部份非常穩定，靠自有品牌慢慢堆疊，每年成長維持在15%；製程部分，在自動化努力下，人工成本受控制，費用率預估可控制在7.5%相當水準。



面對集團成長動能減緩，鄭平表示，台達電過去搭上PC產業大波段成長期，營運快速增長，但進入智慧手機世代成長期卻沒搭上，整個集團只有乾坤有參與，面對未來，包括物聯網IOT、智能化及電動車等大趨勢產業，台達電都已做好布局。



針對市場關注中興遭美禁賣及華為被調查後續的影響性，海英俊表示，中興事件已發生，台達電實際了解影響非常小，由於付款條件較差，台達電往來較少；與華為間的訂單大一點，但也沒大到什麼程度，主要是供應華為通訊機房風扇。（編輯：李明宗）1070430