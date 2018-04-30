台中市與台糖合作 太平產業園區將招商

台中市政府與台糖合作開發的「太平產業園區」，近期將公開招商，這是市府與台糖依循經濟部合作開發處理原則，首次採「合作開發」模式共同開發的產業園區。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年4月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市政府與台糖合作開發的「太平產業園區」，近期將公開招商，市府今天表示，這是市府與台糖依循經濟部合作開發處理原則，首次採「合作開發」模式共同開發的產業園區。



台中市政府與台糖合作開發「太平產業園區」，總面積14.37公頃，市府持有的產業用地規劃出售提供廠商建廠，台糖分回約1.8公頃產業用地則將公開招標設定地上權給廠商運用，近期將舉辦公開招商作業。



台中市經發局表示，台中市太平產業園區是市府與台糖公司依循經濟部合作開發處理原則，首次採「合作開發」模式共同開發的產業園區，也是全國首件成功案例。



經發局指出，市府自105年起積極與台糖洽談園區土地取得事宜，經多次協商，終於在去年6月簽訂合作開發契約，市府持有的產業用地規劃出售提供廠商建廠，台糖分回土地則採出租方式提供廠商投資多元選擇。



經發局表示，園區工程已在106年6月開工，市府為因應廠商設廠需求，已先辦理用地預登記作業，可售地33坵塊已全數預售完畢，目前僅剩台糖分回約1.8公頃產業用地，共14個坵塊等待出租，以273坪的坵塊為例，20年的權利金約需1016萬元，換算每年租金約10萬元。



對於有廠商認為租金加上建廠資金負擔太大，台糖公司表示，將持續聽取廠商意見研議招商條件；市府也表示，將秉持有助於廠商投資並降低設廠負擔等原則，與台糖公司持續協調，促成多贏局面。（編輯：方沛清）1070430