美律看好Q2回溫 仍藏兩大風險

（中央社記者江明晏台北30日電）電聲元件大廠美律首季驚見虧損，將接任總裁的黃朝豐看好第2季將明顯回溫，4大產品線營收年增率都將正成長，但坦言有大陸缺工問題、被動元件缺貨兩大風險。



美律董事長兼總裁廖祿立將卸下總裁職務，由財務長黃朝豐擔任，預計6月1日生效，美律今天舉行法說會，由黃朝豐主持。他表示，其實董事長想要交班布局已久，美律還是維持既有策略發展。



美律日前公布首季營運成果，第1季營收為新台幣43.59億元，年減3.45%，季減57.2%，稅後虧損7111萬元，年減122%、季減101%，每股虧損0.36元，是從2012年第3季每股虧損0.18元以來，首度虧損，也是22季新低。



黃朝豐今天表示，首季為消費性電子淡季，消費性產品需求明顯下降，加上農曆年工廠休假，娛樂事業營收占比67%，季減56.1%、年減8.01%，下滑幅度大，除了需求下降外，去年無線娛樂耳機基期較高，揚聲器營收占28%，季減68.1%，年增33%，受到客戶銷售不理想，手機用的揚聲器大幅減少。



美律今年首季毛利率僅9.3%，年減超過10個百分點，黃朝豐表示，第一、主要因為匯率影響，新台幣兌美元與人民幣都較不利，第二、首季營收年減與季減都下滑，產能利用率低，第三、娛樂事業產品單價下滑，今年首季幅度更大，材料佔比高，加上缺貨漲價，成本縮減不易，揚聲器部份則因為手機需求疲弱，業務下滑壓力也大。



首季業外損失4723萬元，主要來自匯兌損失，以及認列蘇州美特虧損3714萬元，但仍有投資受益與所得稅費用為正。



展望第2季，黃朝豐表示，第2季將明顯回溫，娛樂耳機、揚聲器、電池、免持聽筒等4大產品線營收年增率都將正成長，但坦言有兩大風險，第一，大陸缺工問題仍待解決，第二，則是被動元件缺貨，預料這將是消費性商品產業的挑戰。



他說，若不計算兩大風險，預估第2季營收年增幅度將有兩位數以上成長，娛樂事業受惠第2季新品出貨，加上TWS無線藍芽耳機需求回溫，營收將季增60%，揚聲器則將爭取到更多訂單，雖然客戶銷售狀況不佳，預估季增15%，全年揚聲器業務則有望年增50%，娛樂事業預估年增10%。



他表示，第2季毛利率將優於首季，但無法重回去年第3季、第4季的水準，業外部分，蘇州美特預計仍是會虧損，黃朝豐坦言，公司營收規模越做越大，淡旺季將會越來越明顯。（編輯：郭萍英）1070430