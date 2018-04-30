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外資上週賣超逾337億 投信：短線反應企業財報

發稿時間：2018/04/30 17:02

最新更新：2018/04/30 17:02

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（中央社記者田裕斌台北30日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣337.07億元，台積電、鴻海仍是外資提款機。投信表示，企業財報仍是左右短期市場表現的關鍵。

證交所統計，今年截至4月27日止，外資賣超1512.84億元，總持股市值12兆4362.60億元，占全體上市股票市值的39.98%，較4月20日減少3380.70億元。

中國信託投信表示，全球科技類股籠罩賣壓，中興通訊遭美國7年禁售處分後，又傳出華為與多家陸資科技企業將面臨美國調查，加上晶圓代工龍頭廠台積電法說會釋出第2季展望保守，在諸多利空消息夾擊下，全球股市均走低；同時，市場預期通膨加溫，美國升息腳步可能加快，也使得債市承壓。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，企業財報仍是左右短期市場表現的關鍵，本周陸續有蘋果(Apple)等重量級財報公布，若數字優於預期，則有望刺激股市反彈，美國聯邦準備理事會(Fed)也將在5月2日召開為期2天的利率會議，市場普遍預期5月會議將維持利率水準不變，但6月和9月有機會升息。

周俊宏指出，隨著美國10年期公債殖利率回落至3%以下，應有助減緩資金外流趨勢，不過市場資金趨緊、態度謹慎的環境下，投資操作建議選股不選市，偏重具備漲價題材、業績高成長和高殖利率等概念股，此外民生應用概念股，如塑化、紡織、食品，以及受惠升息趨勢及穩定收益的大型金控股都可以多留意。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及買超張數分別為開發金9萬6924張、玉山金3萬7829張、台泥3萬2321張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及賣超張數分別為台積電10萬51張、鴻海5萬9557張、群創4萬2740張。（編輯：李信寬）1070430

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