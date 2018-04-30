離岸風電遴選出爐 台廠看好商機

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）離岸風電遴選結果今天出爐，包括永冠-KY、華城電機等台廠，正向看待風電發展商機，未來可望受惠相關效益。



離岸風電遴選結果今天下午出爐，共有台電、中鋼、達德、沃旭能源等7家開發商的10個離岸風場獲選，2021年完工併聯容量738MW，2021至2025年完工併聯容量3098MW，總計容量達3836MW。



對此，永冠-KY向中央社記者表示，公司響應政府離岸風電公共建設，看好台灣離岸風電市場建設商機，規劃台中港新廠提供風電相關鑄件、引擎底座等產品。



永冠-KY指出，目前台中港規劃廠區已經換地成功，預計今年可望建廠，可搭上2021到2025年風電裝機需求。



展望未來布局，永冠-KY表示，台灣離岸風電場域是公司布局離岸風電的起步點，未來規劃公司成為亞洲離岸風電主要鑄件供應商，進軍日本、韓國、東南亞、甚至中國大陸等地。



永冠-KY三大產品線包括能源類、注塑機以及產業機械，其中能源類積極鎖定大型離岸風電產品（6MW以上）。法人指出，能源類產品占永冠-KY整體業績比重約25%。



從客戶端來看，法人表示，永冠-KY主要風電能源客戶包括西門子（Siemens）、GE Energy、Nordex、Gamesa、遠景等，永冠-KY風電能源最大客戶西門子，可望切入台灣離岸風電風機產品，預期永冠-KY可透過獲得遴選的開發商，間接切入台灣離岸風電風機供應鏈。



華城電機向中央社記者表示，公司與參與遴選的開發商簽訂合作意向書，是開發商認可的供應商。



從產品來看，華城指出，公司主要供應變電設備和陸域工程，其中變電設備包括變壓器、開關、配電盤和變電站等。



展望風電發展，華城表示，樂見政府決心計畫落實施行，看好未來風電發展對公司業績正向挹注。（編輯：楊玫寧）1070430