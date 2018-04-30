聯發科毛利率回穩 外資目標價最高425元

（中央社記者吳家豪台北30日電）IC設計廠聯發科今年營運展望樂觀，毛利率有望回穩，外資圈普遍看多後市，維持加碼、買進或優於大盤評等，目標價最高新台幣425元、最低390元。



美系外資預估，聯發科低成本數據機占產品組合比例將從今年第一季30%提高到第4季超過70%，有助於改善毛利率，並預估聯發科的車用電子、挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）、電源管理晶片、Wi-Fi通訊、物聯網等成長型業務，在2018年、2019年營收將年增21%、24%，維持「加碼」評等與目標價425元。



亞系外資表示，儘管電視晶片競爭加劇，導致聯發科近期營運展望略低預期，仍樂觀看待2018年智慧型手機晶片成長前景，預估聯發科2018年、2019年智慧型手機晶片出貨將達4億顆、4.17億顆，整體營收將分別成長4%、12%，毛利率上看39.5%、41.8%，維持「買進」評等，目標價從415元下修到410元。



另一家亞系外資重申聯發科「優於大盤」評等及目標價400元，並表示聯發科第一季毛利率38.4%達到預估值的高標，毛利率回穩可期，加上P60晶片有望推升第2季營收成長，預期非行動產品包括ASIC、物聯網、車載資通訊將從下半年開始帶動毛利率回升。



日系外資重申聯發科「買進」評等和目標價400元，美系外資維持聯發科「加碼」評等和目標價409元。



重申聯發科「買進」評等及目標價390元的美系外資指出，低階智慧型手機庫存去化進展良好，預期聯發科客戶回補庫存將提供成長動能，今年聯發科智慧型手機業務的虧損可望較去年大幅縮減，並看好聯發科搶進物聯網及人工智慧平台解決方案，有助於創造市場差異化。（編輯：鄭雪文）1070430