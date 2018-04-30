/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 勞動節 戴資穎 管中閔
> rss

聯發科毛利率回穩 外資目標價最高425元

發稿時間：2018/04/30 18:11

最新更新：2018/04/30 18:11

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北30日電）IC設計廠聯發科今年營運展望樂觀，毛利率有望回穩，外資圈普遍看多後市，維持加碼、買進或優於大盤評等，目標價最高新台幣425元、最低390元。

美系外資預估，聯發科低成本數據機占產品組合比例將從今年第一季30%提高到第4季超過70%，有助於改善毛利率，並預估聯發科的車用電子、挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）、電源管理晶片、Wi-Fi通訊、物聯網等成長型業務，在2018年、2019年營收將年增21%、24%，維持「加碼」評等與目標價425元。

亞系外資表示，儘管電視晶片競爭加劇，導致聯發科近期營運展望略低預期，仍樂觀看待2018年智慧型手機晶片成長前景，預估聯發科2018年、2019年智慧型手機晶片出貨將達4億顆、4.17億顆，整體營收將分別成長4%、12%，毛利率上看39.5%、41.8%，維持「買進」評等，目標價從415元下修到410元。

另一家亞系外資重申聯發科「優於大盤」評等及目標價400元，並表示聯發科第一季毛利率38.4%達到預估值的高標，毛利率回穩可期，加上P60晶片有望推升第2季營收成長，預期非行動產品包括ASIC、物聯網、車載資通訊將從下半年開始帶動毛利率回升。

日系外資重申聯發科「買進」評等和目標價400元，美系外資維持聯發科「加碼」評等和目標價409元。

重申聯發科「買進」評等及目標價390元的美系外資指出，低階智慧型手機庫存去化進展良好，預期聯發科客戶回補庫存將提供成長動能，今年聯發科智慧型手機業務的虧損可望較去年大幅縮減，並看好聯發科搶進物聯網及人工智慧平台解決方案，有助於創造市場差異化。（編輯：鄭雪文）1070430

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP