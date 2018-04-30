離岸風電1.6GW競標 6月初公告辦法

（中央社記者黃雅娟台北30日電）離岸風電遴選結果出爐，將由7家開發商經營10個風場，陸續於109至113年運轉，裝置容量共3836MW。經濟部表示，剩下至少1664MW的風場，將開放競標，6月初將公告相關辦法。



離岸風電遴選結果今天出爐，民國109年併網裝置容量為738MW，110至113年併網容量為3098MW，總計為3836MW；力麗旗下的海峽風場表示，雖然遴選未能順利，將加入下一階段競標制外，已經獲得900MW裝置容量的丹麥商沃旭能源，其餘兩個風場也將加入競標。



沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」規劃建構4個風場，發電容量最高達2.4GW，但遴選結果出爐，只通過大彰化東南及大彰化西南風場，各獲得605.2MW、294.8MW裝置容量。



經濟部能源局長林全能表示，由於目前遴選總裝置容量已經達到3836MW，如果沒有開發商考慮經濟效益等因素放棄開發風場，至少將有1664MW容量可供開發商參與競標。



離岸風電遴選要點規定，開發商必須先參與遴選，且總分達60分以上才可參加競標制度，經濟部政務次長龔明鑫指出，本次所有開發商提出的風場開發案總分都達60分以上，即使遴選落選仍可以全數順利參與競標。



林全能指出，遴選結果目前已經出爐，開發商可以決定是否放棄現有的遴選風場經營資格，6月初能源局將公告競標辦法，6月底完成競標後，遴選及競標廠商將一併於6月之後簽約，「業者還有決定空間」。



台電位於彰化的離岸風場雖然獲選，但只通過300MW的裝置容量，台電表示，較申請量減少的420MW還在審慎評估，未來考慮加入競標；玉山能源及北陸電力共同投資的海龍風場，由於申請1GW的裝置容量，僅獲得300MW裝置容量，是否參與競標還需要評估；亞泥旗下的竹風及丹麥商CIP也還在評估當中。（編輯：林孟汝）1070430