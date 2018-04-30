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離岸風電遴選台電中鋼出線 亞泥力麗落馬

發稿時間：2018/04/30 18:33

最新更新：2018/04/30 18:33

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（中央社記者黃雅娟台北30日電）離岸風電遴選結果今天出爐，前三名由外商囊括，占遴選總量66%。國營事業台電、中鋼靠著整合及過往工程經驗獲得評審青睞，亞泥、力麗等台廠遴選失利。

離岸風電遴選結果今天出爐，民國109年併網裝置容量為738MW，110至113年併網容量為3098MW，總計為3836MW；而獲得裝置容量最多者分別為德商達德wpd、沃旭能源及CIP，裝置容量分別為1058MW、900MW及600MW，占遴選總量66%。

台電、中鋼屈居第4、第5名，新加坡玉山能源及加拿大北陸電力（NPI）則排序第6；開發商估計可在113年前完成。

至於由力麗集團轉投資的台灣綠色電力、上緯及麥格理合作的海鼎3大風場、亞泥旗下的竹風電力，遴選皆失利落選；竹風表示，是否參加下一階段競標，公司內部還在討論，上緯及台灣綠色電力則將加入競標制度。

經濟部能源局長林全能表示，台電跟中鋼雖然過去都沒有相關離岸風電經驗，不過像台電在興建電廠時，海事、水管等工程經驗都具體呈現，也有整合大型工程經驗，獲得委員認同。

外界關心的國產化、在地化內容，林全能指出，現在台灣從風場開發前的探勘、工程顧問、海事工程、風機製造、水下基礎及零組件等，包括佈纜、運維都可以在國內製作，期待未來建構國內自主能量。

經濟部政務次長龔明鑫表示，由於遴選過程並未強制要求國產化承諾，但是評選過程中每個開發商都表達高度意願，有些企業甚至口頭承諾可以達到50%以上的在地化，不過後續還需要確認。

根據能源局公布的離岸風電遴選要點，110至111年完工併聯者，應於今年底提出國產化承諾，112至114年完工併聯者，應於108年底前提出。（編輯：林孟汝）1070430

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