苗栗地區水情稍緩 解除一階限水

（中央社記者廖禹揚台北30日電）經濟部今天召開會議評估全台水情，苗栗地區因調度及節水控管得宜，水情穩定改善，自5月1日起由一階限水黃燈調整為水情稍緊綠燈，台南、高雄及澎湖地區則維持水情稍緊綠燈。



經濟部旱災緊急應變小組今天下午舉行第三次工作會議，評估從5月1日起，將苗栗地區水情燈號調整為水情稍緊綠燈，解除一階限水。



經濟部水利署副署長王藝峰表示，去年8月迄今全台節水近4.85億噸，近2座石門水庫水量，考量到節水使用水量減少，加上3到4月降雨挹注，水庫蓄水量得以回升，以及明天起將進入汛期，缺水風險降低，故調整燈號。



至於降雨較少的台南、高雄及澎湖地區，仍維持水情稍緊綠燈，王藝峰表示，曾文水庫蓄水率雖已跌至7.4%，但嘉南地區第1期稻作將在5月中下旬結束，用水量將大幅減少，加上高屏溪因近日降雨，流量回升，今天會議中決議加強高屏溪取水，北調支援台南，並會嚴格管控曾文、烏山頭及南化水庫出水量，其中曾文及烏山頭水庫採供8日停8日灌溉措施。



澎湖地區目前水庫蓄水量約18.8萬噸，將請台水公司自5月10日起提升海淡水產水量至每日2萬噸。



王藝峰表示，水利署將每10天召開工作會議檢討各項因應措施，以5月底前不進入第三階段限水措施，並預留2個月民生及產業安全水量為管控目標。



根據氣象局預估，第一波梅雨將在本週四、五報到，但仍預期偏乾，王藝峰表示，考量梅雨的不確定性，水利署會密切注意後續水情變化因應。（編輯：林興盟）1070430