立委憂成樂陞案翻版 百略：併購有正常流程

（中央社記者蔡怡杼、韓婷婷台北30日電）醫材廠百略將出售給摩根士丹利旗下滿得投資，民主進步黨籍立法委員江永昌今天說，擔心樂陞案翻版；百略說，未獲准前龐大外資不可能匯入，會先設小資本額公司跑流程。



日商百尺竿頭數位娛樂有限公司民國105年5月31日公告並申報以每股新台幣128元公開收購樂陞科技股份有限公司3800萬股，約占樂陞發行股數25.71%。不過，8月30日百尺竿頭公告無法完成公開收購的交割，這是台灣證券史上頭一遭公開收購的交割違約案。



百略3月21日舉行重大訊息記者會宣布，將依企業併購法及相關法規規定，由滿得投資以現金為對價，以每股84.74元行現金收購，取得百略100%股權，預計總收購金額約93億元，收購完成後百略將終止上櫃，並成為非公開發行公司。



江永昌在立法院財政委員會議質詢時表示，百略近年每股盈餘都在5.5元以上，股利至少4元起跳，經營績效及獲利能力都是國內少數優質且穩健的公司；滿得投資是摩根士丹利旗下一家登記在台北市內湖區的紙上公司，資本額僅50萬元，如何籌得資金收購？



金融監督管理委員會主任委員顧立雄表示，滿得投資是由摩根士丹利管理的封閉基金，這種私募股權基金基本上就是不透明，相關併購訊息確實未能完整公開，而百略將在6月14日召開股東會，討論併購案。



不過，顧立雄說，百略不是金融業，如果金融業用私募股權基金併購，金管會當然就有很大顧慮。



顧立雄表示，金管會對上市櫃公司併購無法有太多置喙空間，這是上市櫃公司本來就有的商業行為，只要股東同意，金管會也不應管太多。



百略醫學副董事長許盛信告訴中央社記者，這是標準私募基金作業，投資案須先經主管機關批准，並獲經濟部投資審議委員會及中央銀行通過後才會把錢匯進台灣，這麼大一筆外匯在未獲批准前不可能匯進台灣，通常會先成立一個很小資本額的公司跑流程。



許盛信說，重點在於私募基金管理者是誰，滿得投資是由摩根士丹利管理的封閉基金。（編輯：李明宗）1070430