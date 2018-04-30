敬鵬遭勒令停工 5/1開記者會說明

（中央社記者江明晏台北30日電）印刷電路板廠敬鵬大火造成嚴重死傷，遭勒令停工，恐進一步影響產能，敬鵬今天受訪表示，暫時無法評論，明天應證交所要求，將再度召開記者會說明。



敬鵬平鎮廠28日大火釀重大傷亡，桃園市長鄭文燦今天表示，環保局進行後續環境污染監測工作，已造成空氣、水體污染，要求敬鵬勒令停工、給予重罰。



敬鵬發言人蕭公彥對中央社記者表示，針對停工影響產能事宜目前暫時無法評論，明天應證交所要求，將再度召開記者會說明，但時間暫未敲定。



敬鵬發言人蕭公彥29日首度召開記者會時說明，P2與P3廠合計占敬鵬單月營收15%、金額約新台幣3億元，相當於平鎮廠區月營收的一半，敬鵬目前正在實施應變計畫，以桃園廠區、平鎮廠區P1及P5廠、中國大陸廠區及泰國廠區的產能，支援受損的P2及P3廠，約可彌補平鎮廠半數損毀產能。



市場擔憂，平鎮廠P1廠、P5廠部分停工，恐影響產能支援進度；目前台灣廠區占敬鵬總產值約67%，泰國廠區占約6%、中國大陸常熟廠區占約25%。



鄭文燦表示，去年勞動局有針對敬鵬工業進行檢查，今年2月複查，檢查過程中有發現缺點，進行罰款。敬鵬工業是高科技廠辦，有很多危險物品、毒性化學物質，在消防工作上確實是較大挑戰，後續會針對全市相關類型的消防場所進行盤點。



桃園地區有眾多PCB廠區，上市櫃公司更不在少數，除了敬鵬之外，還包括欣興、南電、金像電、華通、定穎、佳總等。（編輯：鄭雪文）1070430