離岸風電遴選贏家 3大外商小百科

（中央社記者黃雅娟台北30日電）離岸風電遴選結果今天出爐，2020至2024年併網容量為3836MW；獲得裝置容量最多者分別為德商達德能源wpd、沃旭能源及CIP，裝置容量分別為1058MW、900MW及600MW，占遴選總量66%。



德商達德能源wpd總部位於德國布萊梅，營業據點遍布18國，成立已經超過20年，設置近2200部風力發電機組、裝置容量超過4.4GW。wpd在2016併購英華威風力發電集團，目前在台灣營運超過380MW（百萬瓦）的陸域風電及太陽光電，未來目標為陸域風場500MW、離岸風場1000MW及太陽光電50MW。



丹麥商沃旭能源與上緯、麥格理共同持有示範風場海洋，預計2019年底從現有8MW裝置容量擴增到128MW，不過仍視合資夥伴最終決定而定。沃旭能源為全球離岸風電最大開發商，在全球建造超過1000支風機，營運中的裝置容量達4.5GW，建造中裝置容量為4.4GW，預計2025年前可建置約12GW裝置容量。



丹麥哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）2012年由能源產業資深經理人與PensionDanmark創立，旗下共有四筆基金約68億歐元（約新台幣2430億元），超過40%投資在離岸風電，目前在英國、美國、德國及台灣都設有辦公室，在德國與蘇格蘭的兩座離岸風場裝置容量加總約1GW，同時在美國與加拿大開發兩個離岸風場計畫。（編輯：林孟汝）1070430