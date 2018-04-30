爭取合作機會 貿協帶企業訪以色列

（中央社記者朱則瑋台北30日電）外貿協會董事長黃志芳帶領台灣企業前往以色列參訪取經，並向當地高科技企業、媒體與創投推介台灣在物聯網、5G等方面發展，爭取更多合作機會。



中華民國對外貿易發展協會「以色列高科技與新創訪問團」29日開始參訪行程，參與的企業代表包括光寶科技、和通創投、中華開發、玉山科技協會，希望尋求投資與合作機會。



貿協今天發布新聞稿表示，昨天參訪團前往全球知名的滴灌技術公司Netafim、當地最大科技創投Viola Ventures 以及新唐科技以色列分公司。



Netafim成立50多年，以滴灌技術讓本該是荒漠一片的以色列，成為名副其實的沙漠綠洲，特拉維夫市處處可見的綠蔭與鮮花下，都是Netafim的給水與供肥管路。



新唐科技(Nuvoton)雖然是間台灣公司，但完全在地化，Nuvoton總裁Ms.Biranit Levany表示，台灣對於創新聞名的以色列幾乎沒有任何的運用與合作，建議台灣企業在以色列設立研發中心、贊助以色列知名大學研究計畫，或是組建一個團隊專門搜尋以色列創新技術等，都是運用以色列創新能量與資源的方法。



以色列最大的風險投資集團Viola Ventures，主要投資於金融技術、互聯網、媒體、資通訊、高端技術半導體等早期創業階段的公司，投資管理資產超過28億美元，已投資超過200家以色列新創科技公司。



合夥人Mr. Ronen Nir在接待貿協代表團時表示，過去5年公司對以色列科技業的投資金額屢創新高，雖然以色列有高達70多家創投，競爭相當激烈，但彼此之間既是競爭者，也是緊密的合作夥伴關係，這也是創投在以色列如此蓬勃的原因之一。



Ronen Nir認為，以色列投資公司對於亞洲的產業發展環境與狀況並不熟悉，但因亞洲市場的快速成長與未來潛力，已經成為創投的另一個關注焦點，不過，亞洲多國多文化的特性，對於習慣與美國來往的以色列企業來說難度較高。



黃志芳則建議，以色列可該透過台灣企業走向亞洲市場；參訪團企業代表時代基金會執行長趙如媛則表示，台灣的醫療設備製造技術及農業科技都居全球領先地位，如果可以與以色列先進的軟體技術相結合，對於共同進軍全球市場可達到更多雙贏的機會。



外貿協會秘書長葉明水則力邀Viola Ventures公司來台參觀台北國際電腦展（COMPUTEX）及亞洲指標國際新創平台（InnoVEX），搜尋值得投資或合作的台灣新創企業。



外貿協會接下來還會拜訪以色列創新局、魏茲曼研究院旗下的商業技轉平台YEDA，以及Mobileye、LUMUS、ckeck point等全球知名高科技公司，今天則在Carton Hotel對百餘家以色列高科技企業、媒體與創投推介台灣在物聯網、智慧城市、5G與工業4.0方面的發展。並希望以色列企業利用COMPUTEX為平台認識台灣的產業實力，同時透過InnoVEX搜尋具潛力的投資與合作標的。（編輯：鄭雪文）1070430