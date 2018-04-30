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風電開發商沃旭：由黑轉綠願與台灣合作

發稿時間：2018/04/30 19:38

最新更新：2018/04/30 19:38

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（中央社記者林育立柏林30日專電）走進沃旭（Ørsted）位於哥本哈根近郊的總部，馬上看到一幅巨大的標語：「創造一個完全以綠色能源運作的世界」，白底藍字的商標十分醒目，讓人聯想到海洋。

丹麥最大的電力公司沃旭，原本是石油和天然氣的開發商，過去10年「由黑轉綠」，改頭換面成了全球最大的海上風電開發商，轉型幅度相當驚人。

沃旭風力部門的總裁紐柏特（Martin Neubert）全程參與轉型的過程。他說，10年前他剛加入時，沃旭還是一家純丹麥的公司，現在成了跨國企業，不僅到英國、德國、荷蘭等北海沿岸各國開發離岸風場，還打算進軍台灣和美國。

丹麥政府推動減碳不遺餘力。聯合國2009年在哥本哈根主辦的氣候會議，成功說服各國對抗暖化，堪稱是全球減碳進程的里程碑。

沃旭也訂下2023年完全不使用煤炭及再生能源占比95%的目標，全力衝刺離岸風電，不僅賣掉油氣事業，燃煤電廠也改建成生質能電廠，10年來成功減少7成的碳排。

2016年5月，沃旭的亞太區總部在台北成立，除了投資苗栗外海的台灣第一座離岸示範風場，也大舉規劃「大彰化離岸風力發電計畫」，4座風場的總投資金額達台幣3800億元，規模領先其他外商。錢從哪裡來？能為台灣帶來什麼效益？

紐柏特表示，沃旭長年在北海開採石油，仍帶著油氣業的基因，習慣在風場還在規劃的階段就找夥伴結盟，德國與瑞典的電力公司、退休基金、保險公司、丹麥本地的積木大廠樂高（LEGO）都是合作對象，「我們也非常希望與台灣的金融業合作」。

他強調，沃旭在台灣「不只是拍照留念而已」，意思是簽完合作意向書就沒下文，而是已經與上百家水下基礎結構、塔架、電纜廠商接洽過，每座風場平均將簽署超過300份合約，可為台灣創造上萬個工作機會。

鑑於台灣海事工程的經驗不足，沃旭也將合作過的廠商介紹到台灣，例如最近與台灣國際造船公司結盟的Semco，6月將在台北設分公司。

來自丹麥港口艾斯比約（Esbjerg）的Semco，本業是在北海興建鑽油平台，近年來開始為風場開發商興建海上變電站，與沃旭同樣是「由黑轉綠」的知名例子，象徵丹麥油氣業的轉型。

隨著沃旭等歐洲的開發商積極開拓海外市場，離岸風電已從歐洲走向全世界。對於台灣積極打造在地產業鏈，紐柏特說，英國也是想藉開發離岸風電的機會創造就業機會，不過產業鏈建立了競爭力卻不足，「台灣如果真的想永續經營，在價格上就要有競爭力，」才能到其它國家做生意。

為了保住龍頭地位，沃旭非常重視研發，經常委託丹麥科技大學和英國牛津大學等知名學府做研究。風電部門的研發長艾柏（Christina Aabo）出身風機工程師，對水下基礎和測風有深入的研究。

艾柏表示，沃旭向美國德州的科技公司購置的3D雷達，即將在英國東岸完成任務，只要台灣政府批准，最快明年夏天起，就可從台灣的西岸監測颱風。

她強調，了解颱風動態有助於控制風場的風險，這套原本為颶風設計的系統，在世界上獨一無二，正好適合研究台灣的颱風，「我們樂於與台灣的產業學術單位合作，並協助培養數據分析的人才，對台灣的研究者來說將是難得的機會。」

顏森（Jens Nybo Jensen）是沃旭的資深媒體顧問，卻曾參與Horns Rev 1風場的興建。與過去離岸只有幾公里的風場相比，這座2002年完工的風場距離海岸15公里，建設的難度高很多，不僅是北海第一座風場，160百萬瓦（MW）的裝置容量也是世界第一座大型的海上風場。

顏森回憶，當時丹麥開發離岸風電的經驗不足，設備也不夠，只能租用運香蕉的船來當工作船，安裝過程非常克難。雖然得克服萬難，廠商在參與的過程中都學到很多，之後才鼓起勇氣開發更大的風場，甚至到英國開發，因此這座風場可說是丹麥離岸風電產業的開端。

為何丹麥這個小國有這樣的雄心壯志，領先各國投入離岸風電？顏森認為，應該與丹麥人是航海民族維京人的後代有關，自古以來善於利用海洋資源，在油氣業打下的海事工程基礎上，一步步將產業建立起來。

對剛起步的台灣，他有什麼建議？顏森的回答很簡單：「按部就班，千萬急不得。」（編輯：郭中翰）1070430

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