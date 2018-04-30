文金會釋建設利多 北韓概念股飆漲

（中央社首爾30日綜合外電報導）兩韓高峰會激發投資人樂觀看待北韓的新開發項目，南韓營建商、鐵軌零件製造商和與北韓有關的其他公司，今天股價全面大漲。



法新社報導，北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅在這場歷史性峰會中矢言「鼓勵更積極的合作和交流」，並促進「共同繁榮」。



現代建設公司（Hyundai Engineering & Construction）曾在北韓的開城工業區建造大樓，其股價應聲飆漲26%。由兩韓共同營運的開城工業區現已關閉。



開城工業區曾聘僱5萬3000名員工，為約120家南韓企業生產從手錶到服飾等產品，但2016年遭保守派前總統朴槿惠下令關閉。



金正恩和文在寅27日同意在開城地區設立聯合聯絡辦事處，有些人認為這是朝向重啟開城工業區的第一步。不過聯合國安全理事會對北韓飛彈計畫實施的制裁，可能會使這樣的希望受阻。



曾在開城工業區經營營建材料工廠的Nam Kwang工程建設公司股價勁揚15%。



儘管聯合國禁止北韓進出口紡織品，但服飾商Good People仍攀漲6.3%。



現代電梯公司（Hyundai Elevator）大漲11%。現代電梯公司擁有現代峨山公司（Hyundai Asan）的控股權，而現代峨山公司掌有包括開發開城工業區在內的數項南北韓項目的權利。



現代集團其他子公司股價也在景氣繁榮的預期下一飛沖天。現代資訊科技公司（Hyundai Information Technology）股價攀漲20.4%。



金正恩和文在寅承諾將採取切實措施連接並升級改造東海線及京義線鐵路和公路，鐵路設備製造商現代精密機械公司（Hyundai Rotem）因此攻上漲停價位，漲幅來到30%。



生產鐵路信號控制系統的Daea TI股價也攻上漲停；基礎建設公司宇原開發（Woowon Development）飆漲26%。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1070430