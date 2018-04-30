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美人力吃緊日益嚴重 聯準會面臨新挑戰

發稿時間：2018/04/30 22:33

最新更新：2018/04/30 22:33

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據美國近期經濟數據和美國聯邦準備理事會發布的文件，美國勞力短缺問題可能正在惡化，迫使企業必需發揮創意解決難題，這也為本週召開貨幣政策會議的聯準會帶來新挑戰。

路透社報導，面對客戶一直上門，但勞動市場人力短缺如此嚴重，美國紐約州阿爾巴尼（Albany）的建設公司AOW Associates Inc財務長阿姆斯比（Nicki Armsby）6週前甚至在還無職缺下，就先雇用一人。

阿姆斯比最近受訪時表示：「即使還沒有特定職缺，我們仍讓專案管理徵才廣告一直擺著。如果有適合的人出現，我們就替他們創造職務。」

華爾街日報報導，美國勞工部27日公布，第一季雇用成本較去年同期躍增2.7%，為2008年第3季以來最高增幅紀錄。

路透社表示，這顯示出摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）分析師所稱，美國失業率2015年跌破5%後雇用成本穩定成長的趨勢，仍持續進行。

美國供應管理協會（ISM）近期報告也顯示，製造業積欠訂單情況越來越嚴重，分析師將部分原因歸咎於人力短缺。

美國聯邦準備理事會（Fed）的決策官員將在1日和2日舉行政策會議，屆時他們必須決定，該從哪個角度推測美國經濟即將達到轉折點，薪資、通貨膨脹和其他落後指標可能轉為走揚。

根據聯準會3月上回政策會議過後至今發布的文件，內部官員對於薪資和通膨情勢的討論看似正在改變。

例如本月初發布的3月20至21日政策會議紀錄當中，有關勞動市場的討論已拋棄「鬆弛」形容詞。這和當前經濟擴張期間，聯準會多以這個詞彙形容勞動市場的做法大不相同。

聯準會本月發布的「褐皮書」報告也指出，美國經濟各產業業主正面臨技術勞工和非技術勞工皆缺工的情況。

聯準會2日預料不會升息，聯準會未安排發布最新美國經濟預測報告，主席鮑爾（Jerome Powell）也不會舉行記者會。因此外界只能從最新政策聲明，來窺探聯準會官員如何衡量最近各方面情勢發展，以及他們如何看待上回會議升息以來的情勢演變。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070430

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