/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 勞動節 國稅局 敬鵬 管中閔
> rss

豁免期限將屆 歐盟對美鋼鋁關稅有準備

發稿時間：2018/04/30 23:28

最新更新：2018/04/30 23:28

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）美國給予歐洲聯盟的鋼鋁關稅暫時豁免即將在1日到期，歐盟今天表示，對於可能被課稅已「有所準備」。美國財政部長透露，美國總統川普尚未決定是否延長任何國家的豁免權。

法新社報導，川普讓歐洲聯盟（EU）進口鋼鋁分別暫時免遭課徵25%和10%的懲罰關稅，但期限將屆，且不會自動延長。隨著期限逼近，外界對於可能爆發全面貿易戰的憂慮也持續升溫。

歐盟首席貿易官員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）今天將和美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）進行最後磋商，但歐盟獲得永久豁免權的希望不大。

歐盟執行委員會（European Commission）發言人席納斯（Margaritis Schinas）今天告訴記者，歐盟和華府正在進行「所有層級」的接觸，以試圖阻止出現以牙還牙的關稅報復行動。

但席納斯警告，歐盟準備好做出反制，甚至在1日勞動節假日，布魯塞爾官員也會加班處理這項議題。

歐洲方面曾列出可能以關稅制裁的美國進口品，包括哈雷（Harley-Davidson）機車、牛仔服飾和波本威士忌等代表性產品。

一名歐盟消息人士透露，歐美雙方持續進行協商，布魯塞爾不放棄等待川普在最後一刻做出決定，可能會等到今天深夜。

路透社則報導，在今天播出的訪問中，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴「福斯財經新聞網」（Fox Business Network），對於任何國家的鋼鋁關稅豁免權是否應獲得延長，川普「尚未做出任何決定」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070430

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP