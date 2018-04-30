豁免期限將屆 歐盟對美鋼鋁關稅有準備

（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）美國給予歐洲聯盟的鋼鋁關稅暫時豁免即將在1日到期，歐盟今天表示，對於可能被課稅已「有所準備」。美國財政部長透露，美國總統川普尚未決定是否延長任何國家的豁免權。



法新社報導，川普讓歐洲聯盟（EU）進口鋼鋁分別暫時免遭課徵25%和10%的懲罰關稅，但期限將屆，且不會自動延長。隨著期限逼近，外界對於可能爆發全面貿易戰的憂慮也持續升溫。



歐盟首席貿易官員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）今天將和美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）進行最後磋商，但歐盟獲得永久豁免權的希望不大。



歐盟執行委員會（European Commission）發言人席納斯（Margaritis Schinas）今天告訴記者，歐盟和華府正在進行「所有層級」的接觸，以試圖阻止出現以牙還牙的關稅報復行動。



但席納斯警告，歐盟準備好做出反制，甚至在1日勞動節假日，布魯塞爾官員也會加班處理這項議題。



歐洲方面曾列出可能以關稅制裁的美國進口品，包括哈雷（Harley-Davidson）機車、牛仔服飾和波本威士忌等代表性產品。



一名歐盟消息人士透露，歐美雙方持續進行協商，布魯塞爾不放棄等待川普在最後一刻做出決定，可能會等到今天深夜。



路透社則報導，在今天播出的訪問中，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴「福斯財經新聞網」（Fox Business Network），對於任何國家的鋼鋁關稅豁免權是否應獲得延長，川普「尚未做出任何決定」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070430