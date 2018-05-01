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關鍵字： 報稅 多明尼加 勞動節 國稅局
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多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

發稿時間：2018/05/01 11:58

最新更新：2018/05/01 12:23

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（中央社記者朱則瑋台北1日電）多明尼加跟中國建交，並跟台灣斷交，外貿協會今天表示，8月25日出發的多明尼加等4國拓銷團會如期出發，台多雙方今年既定的商業交流仍會持續，後續則要看政府政策及規劃而定。

中國與多明尼加宣布自5月1日建交，外交部長吳釗燮上午宣布，自即日起終止與多明尼加的外交關係，終止雙邊合作計畫、撤離大使館。結束自1941年4月9日以來的邦誼，台灣邦交國僅剩19國。

中華民國對外貿易發展協會今天向中央社記者說，貿協在多明尼加沒有設點，中南美洲業務主要由墨西哥、巴西兩據點負責，但只要這個國家市場有商機，且對台灣產業有幫助，貿協就會協助想要前進拓銷的台商。

至於跟多國的商業交流，貿協指出，今年3月由外交部委託貿協辦理的「2018多明尼加聖多明哥國際綜合商展」，有36家廠商參展；8月25日至9月10日的「2018年拉丁美洲拓銷團」將前往阿根廷、智利、多明尼加及墨西哥等4國訪問，尋找商機及合作機會。

另外，6月舉行的台北國際食品展覽會，預計邀請包含多明尼加等7個中美洲國家參加，會在中美洲館展出，並邀買主來台參加洽談會；貿協說，這些交流活動早在去年就已經規劃完成，暫時不會受斷交影響，後續相關計畫及作為是否會有變動，還是要看政府政策。（編輯：林孟汝）1070501

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