報稅季開跑 刷卡繳稅賺優惠

（中央社記者蔡怡杼台北1日電）綜合所得稅申報今天起跑，銀行除全面提供刷卡繳稅免手續費外，另有多家銀行提供分期零利率、抽獎、紅利點數無上限抵稅等優惠，但銀行優惠多半有指定條件，建議民眾看清楚。



中信LINE Pay卡今年取消全產業加碼的1%回饋，改提供卡友抽萬點LINE Points、免手續費6期0利率優惠。為吸引民眾辦卡，中信LINE Pay卡去年大手筆祭出全產業加碼1%的LINE Points點數回饋，尤其，稅款不限繳稅金額，通通有1%的LINE Points點數回饋，且1點LINE Points為新台幣1元，因此，中信LINE Pay卡去年6月簽帳金額衝出548億元的亮眼表現。



雖然今年以中信LINE Pay卡繳稅賺LINE Points的優惠沒了，銀行今年全面提供刷卡繳稅免手續費的服務，且多家銀行仍提供繳稅滿額回饋優惠，如兆豐提供漢來海港城餐券、華南提供百貨禮券、永豐提供百貨刷卡金、國泰世華則是提供購物網折價券，以及抽萬元刷卡金、大阪來回機票。



且為減輕民眾繳稅負擔，多家銀行提供分期零利率的優惠，如兆豐銀行提供3期零利率、國泰世華銀行為4至6期零利率、中信銀行為6期零利率、凱基銀行為3至8期零利率，尤其，玉山銀行提供卡友無門檻登錄即享3、6期分期零利率。



值得留意的是，遠東銀行提供卡友每4點HAPPY GO點數折抵1元稅款，且折抵無上限。



另外，理專表示，銀行提供分期零利率方案、抽獎回饋活動等，往往會有「指定條件」，如稅款達一定門檻才能零息分期，或需事先登錄、新增消費等條件，建議民眾刷卡繳稅前先看清楚。（編輯：黃國倫）1070501





個人綜合所得稅5月開徵，今年主要發卡行都推出刷卡免手續費、分期零利率基本優惠，民眾可選用。圖為主要銀行今年信用卡刷卡繳稅優惠活動摘要。中央社製表 107年4月26日