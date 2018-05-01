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工商普查 中小企業利潤率連20年超越大企業

發稿時間：2018/05/01 16:32

最新更新：2018/05/01 16:32

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（中央社記者陳政偉台北1日電）主計總處最新工商普查結果，資訊電子業受電子消費產品需求減弱影響，105年收入14.7兆元，僅較100年增1兆元；中小企業的利潤率連續20年高於大型企業，105年甚至達到9%。

主計總處發布的工業及服務業普查，是依統計法規定每5年舉辦一次，最新的105年工業及服務業普查初步統計結果，是第13次，在106年完成實地訪查。

從個別產業長期變遷觀察，向來是國內經濟發展穩定力量的中小企業，據普查顯示，105年底中小企業129.1萬家或占99.6%，從業員工565.1萬人或占64%，但受限於內需市場，員工占比較90年下降3.8個百分點，收入占比也從90年的45%降至105年的36.7%。

不過，主計總處分析指出，中小企業因為經營較為靈活，近4次普查利潤率都高於大型企業，105年甚至高達9%。

據普查結果，105年包含電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業的資訊電子工業全年收入14.7兆元，仍然為產業發展主力。

不過，近年受電子消費產品需求減弱影響，成長趨緩，105年僅較100年增加1兆元，這遠低於100年較95年增加了4兆元：對全體產業收入成長貢獻率也由100年高點36.7%，下降至105年24.2%，下降12.5個百分點。

其中，就業成長貢獻率受海外生產增加及生產自動化影響，在105年僅4.6%。

如果觀察產業集中度，普查顯示，105年收入前6大行業中，批發業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電子零組件製造業、保險業、零售業、金融服務業，合計貢獻全體收入的59.5%。

主計總處分析，相較85年的50%及95年的59.1%，產業益趨集中，其中電腦、電子產品及光學製品製造業收入占全體比率，由85年的3.9%劇增至105年的15.4%，且這些產業的前8大企業收入占產業收入比率，也由33%增至80.1%，產業內企業朝大型化發展的趨勢最為明顯。

工業及服務業普查蒐集105年工商企業營運狀況，為爭取時效，先擷取企業家數、從業員工、收入及利潤率等，編製完成初步統計結果。（編輯：李信寬）1070501

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