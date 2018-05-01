核二2號機再轉申請續審 仍有問題待釐清

（中央社記者朱則瑋台北1日電）台電已提核二廠2號機再轉申請資料，原能會今天說，經多次會議討論後，審查小組仍有問題待釐清，已要求台電書面答覆，只有釐清所有問題並確認安全無虞，原能會才會同意再轉。



睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分跳機，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報行政院原子能委員會，須提綜合檢討報告獲核准後，核二廠2號機才可重新併聯發電。



原能會找6名外部專家及會內人員組審查小組，4月17日舉行第一次審查會議，4月26日二度開會並會同專家到核二廠視察，總計開2次會議、2次到現場視察，昨天下午開第3次審查會議，但審查小組仍有不少問題待台電釐清，會後要求台電以書面答覆，釐清問題。



原能會核能管制處副處長李綺思告訴中央社記者，審查小組昨天在審查會議中，主要討論核二2號機機組急停的肇因分析、蒸汽旁通壓力控制系統參數調校、功率振盪中子偵測系統及人員訓練等，但會後仍有問題，請台電整理後，透過書面答覆說明，目前還在等台電回覆，假使回覆不夠清楚，後續不排除再開第4次審查會議，讓小組成員與台電當面討論，把問題講清楚。



李綺思說，會等所有審查小組專家及同仁所提出的問題全數釐清，確認安全無虞後，才會發布完整再轉案審查結果報告書，並決定是否同意再轉申請。



李綺思表示，原能會會秉持專業而嚴謹立場，審查機組急停肇因分析與相關系統、設備現場查核，並確認台電已確實釐清事件肇因，完成必要改善措施。（編輯：李明宗）1070501