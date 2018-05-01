敬鵬平鎮廠遭勒令停工 發言人估影響月營收3億

敬鵬平鎮廠遭勒令停工，敬鵬召開重大訊息記者會，由發言人蕭公彥出面說明停工相關事宜。中央社記者張建中攝 107年5月1日

（中央社記者張建中台北1日電）敬鵬平鎮廠遭勒令停工，發言人蕭公彥表示，P2及P3廠已於火災中受損停工，影響月營收3億元，P1及P5廠部分停工面積在2%以下，且時間極短，未造成生產影響。



敬鵬平鎮廠4月28日大火造成重大傷亡，桃園市環保局進行後續環境污染監測，對於附近地區造成重大的空氣及水體污染，認定情節重大，且為重大工安事故，依相關法規將敬鵬平鎮廠勒令停工，並予以重罰。



敬鵬今天召開重大訊息記者會，由蕭公彥出面說明停工事宜。蕭公彥表示，桃園市政府環保局分別於4月29日及4月30日開出3張罰單；3張罰單都針對消防廢水未妥善處理，非針對工廠生產的廢水。



依處罰條款，裁罰金額將為新台幣3萬至300萬元，蕭公彥說，最後裁定金額的公文尚未收到，不知實際處罰金額，待收到公文後，將會公告於重大訊息中；這些罰單中並無指示停工事宜。



桃園市政府勞動檢查處4月30日前往平鎮廠區檢查，因P2及P3廠已無法生產，直接勒令停工，蕭公彥表示，P1及P5廠有小面積部分遭到停工處置。



蕭公彥指出，P5廠化學倉缺少洩漏偵測器，裁定停止作業，但已於4月30日下午改善複查後恢復作業。



P1廠化學倉減少洩漏偵測器及內層前處理線待填加藥水超標，也裁定停止作業，蕭公彥表示，5月1日上午已改善複查，目前已恢復作業。



蕭公彥指出，P1及P5部分停工面積在2%以下，且時間極短，並未造成生產上的影響，停工處分附帶有罰款，最後裁定金額的公文也尚未收到，不知實際處罰金額。



蕭公彥說，P2及P3廠已於火災中受損停工，估計影響月營收約3億元。他表示，待P2及P3廠情勢穩定後，還需進行火場鑑定，估計還要1至2個月時間，才能展開後續評估作業。



蕭公彥指出，目前正實施應變計畫，將以桃園廠區、平鎮廠區P1及P5廠、中國大陸廠區及泰國廠區的產能，支援停工的P2及P3廠，以期對生產、業務及客戶的影響降到最低。（編輯：李信寬）1070501