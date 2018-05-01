/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 報稅 多明尼加 勞動節 國稅局
> rss

敬鵬平鎮廠遭勒令停工 發言人估影響月營收3億

發稿時間：2018/05/01 17:18

最新更新：2018/05/01 17:35

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
敬鵬平鎮廠遭勒令停工，敬鵬召開重大訊息記者會，由發言人蕭公彥出面說明停工相關事宜。中央社記者張建中攝　107年5月1日敬鵬平鎮廠遭勒令停工，敬鵬召開重大訊息記者會，由發言人蕭公彥出面說明停工相關事宜。中央社記者張建中攝　107年5月1日

（中央社記者張建中台北1日電）敬鵬平鎮廠遭勒令停工，發言人蕭公彥表示，P2及P3廠已於火災中受損停工，影響月營收3億元，P1及P5廠部分停工面積在2%以下，且時間極短，未造成生產影響。

敬鵬平鎮廠4月28日大火造成重大傷亡，桃園市環保局進行後續環境污染監測，對於附近地區造成重大的空氣及水體污染，認定情節重大，且為重大工安事故，依相關法規將敬鵬平鎮廠勒令停工，並予以重罰。

敬鵬今天召開重大訊息記者會，由蕭公彥出面說明停工事宜。蕭公彥表示，桃園市政府環保局分別於4月29日及4月30日開出3張罰單；3張罰單都針對消防廢水未妥善處理，非針對工廠生產的廢水。

依處罰條款，裁罰金額將為新台幣3萬至300萬元，蕭公彥說，最後裁定金額的公文尚未收到，不知實際處罰金額，待收到公文後，將會公告於重大訊息中；這些罰單中並無指示停工事宜。

桃園市政府勞動檢查處4月30日前往平鎮廠區檢查，因P2及P3廠已無法生產，直接勒令停工，蕭公彥表示，P1及P5廠有小面積部分遭到停工處置。

蕭公彥指出，P5廠化學倉缺少洩漏偵測器，裁定停止作業，但已於4月30日下午改善複查後恢復作業。

P1廠化學倉減少洩漏偵測器及內層前處理線待填加藥水超標，也裁定停止作業，蕭公彥表示，5月1日上午已改善複查，目前已恢復作業。

蕭公彥指出，P1及P5部分停工面積在2%以下，且時間極短，並未造成生產上的影響，停工處分附帶有罰款，最後裁定金額的公文也尚未收到，不知實際處罰金額。

蕭公彥說，P2及P3廠已於火災中受損停工，估計影響月營收約3億元。他表示，待P2及P3廠情勢穩定後，還需進行火場鑑定，估計還要1至2個月時間，才能展開後續評估作業。

蕭公彥指出，目前正實施應變計畫，將以桃園廠區、平鎮廠區P1及P5廠、中國大陸廠區及泰國廠區的產能，支援停工的P2及P3廠，以期對生產、業務及客戶的影響降到最低。（編輯：李信寬）1070501

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP