/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 報稅 多明尼加 勞動節 國稅局
> rss

美延長鋼鋁關稅暫時豁免 德期望永久免除

發稿時間：2018/05/01 19:07

最新更新：2018/05/01 19:07

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社柏林1日綜合外電報導）德國政府副發言人費茲表示，德國已注意到美國總統川普決定將歐盟的鋼鋁關稅豁免期限延長至6月1日，但原則上德國仍期望能獲得永久豁免，英國當局則是樂見川普的決定。

路透社報導，費茲（Martina Fietz）聲明表示：「無論是歐盟或美國，都無法在貿易（緊張）關係升溫的情況下獲益。相反地，美國與歐盟進一步深化貿易關係，能讓雙方都獲益。」

「特別重要的是，歐盟已經尋求和美國會談，並將持續這麼做。」

美國白宮昨天表示，川普（Donald Trump）已決定將加拿大、歐盟及墨西哥的鋼鋁關稅豁免延長30天直到6月1日，並已和阿根廷、澳洲及巴西達成永久豁免協議。

英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）今天表示，他很高興川普決定延長歐盟鋼鋁關稅暫時豁免期限，還說打擊進口英國商品並沒有意義。

佛克斯向英國廣播公司電台（BBC Radio）指出：「我們一直都很清楚，我們認為在這種情況下，以這項機制處理中國鋼鐵生產過剩問題是錯誤的方法，我們寧願見到透過多邊基礎來處理問題。」

他還說：「我很高興我們現在有30天的延長期限，可試圖和美國協商達成更長期協議。」

但歐盟今天發布新聞稿指出，美國決定加徵關稅已經影響商業決策，展延談判又延長市場不確定性，美國無法用國安的理由合理化行為，歐盟應該獲得全面及永久豁免。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070501

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP