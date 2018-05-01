美延長鋼鋁關稅暫時豁免 德期望永久免除

（中央社柏林1日綜合外電報導）德國政府副發言人費茲表示，德國已注意到美國總統川普決定將歐盟的鋼鋁關稅豁免期限延長至6月1日，但原則上德國仍期望能獲得永久豁免，英國當局則是樂見川普的決定。



路透社報導，費茲（Martina Fietz）聲明表示：「無論是歐盟或美國，都無法在貿易（緊張）關係升溫的情況下獲益。相反地，美國與歐盟進一步深化貿易關係，能讓雙方都獲益。」



「特別重要的是，歐盟已經尋求和美國會談，並將持續這麼做。」



美國白宮昨天表示，川普（Donald Trump）已決定將加拿大、歐盟及墨西哥的鋼鋁關稅豁免延長30天直到6月1日，並已和阿根廷、澳洲及巴西達成永久豁免協議。



英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）今天表示，他很高興川普決定延長歐盟鋼鋁關稅暫時豁免期限，還說打擊進口英國商品並沒有意義。



佛克斯向英國廣播公司電台（BBC Radio）指出：「我們一直都很清楚，我們認為在這種情況下，以這項機制處理中國鋼鐵生產過剩問題是錯誤的方法，我們寧願見到透過多邊基礎來處理問題。」



他還說：「我很高興我們現在有30天的延長期限，可試圖和美國協商達成更長期協議。」



但歐盟今天發布新聞稿指出，美國決定加徵關稅已經影響商業決策，展延談判又延長市場不確定性，美國無法用國安的理由合理化行為，歐盟應該獲得全面及永久豁免。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070501