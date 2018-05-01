日研發具獨特香味木酒 預計3年內上市

（中央社東京1日綜合外電報導）日本研究人員今天表示，他們正研發利用木頭來生產酒精性飲料，這種具有木頭獨特香味的木酒，預定3年內上市。



日本森林研究整備機構（Forestry and Forest Products Research Institute）研究人員表示，這種主要利用樹皮製造的木酒，與裝在木桶內陳年熟成的酒類似，具有獨特木頭香味。他們希望木酒能於3年內上市。



木酒的製造方法包括把木頭粉碎製成奶油樣糊狀物，然後添加酵母和酵素進行發酵過程。研究人員表示，藉由避免加熱，他們能保存每種樹木的獨特木頭香味。截至目前，研究人員已利用香柏、白樺和櫻桃木釀酒。



4公斤香柏木頭能製造出酒精含量約15%的3.8公升木酒。



研究人員真柄謙吾（Kengo Magara）告訴法新社，他們分別實驗了釀造和蒸餾版本木酒，但「我們認為蒸餾酒似乎比較佳」。



木頭發酵已用來製造生質燃料，但這類產品含有毒素且沒有香味，不適合作為雞尾酒的材料。真柄表示：「但我們的方法，讓它能飲用，且具有木頭香味，主要是由於不需要藉由高熱或硫酸來分解木頭。」



日本森林研究整備機構肩負日本廣大森林及林業的相關科學實驗研究任務，但真柄坦承「木酒」或許不是他們的研究資源的最顯著應用。真柄說：「我們認為，能飲用諸如利用樹木釀造的木酒將會很有趣。那是一項夢幻計畫。」



這個國立研究開發法人把目標擺在與民間夥伴合作，於3年內讓木酒上市。



真柄說：「日本全國各地擁有豐富樹木，我們希望人們能品嚐來自各個地區的特有木酒。」（譯者：劉學源/核稿：林治平）1070501