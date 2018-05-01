台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認

（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）美國採取強勢貿易作為，台廠恐又遭殃。商務部今天宣布，預計將對包括台灣在內5個國家生產的PET樹脂課徵反傾銷稅。



商務部去年對台灣、巴西、印尼、南韓及巴基斯坦的進口PET樹脂展開反傾銷調查，今天公布初裁結果認定，上述5個國家生產的PET樹脂以低於公平價格傾銷，傷害美國相關企業利益。



按美國規定，只要有美國企業向官方提請反傾銷或反補貼調查，商務部就得展開程序，而去年提出訴願的企業之一是南亞塑膠的美國公司。



商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中指出，商務部會利用掌握的各種工具，捍衛美國企業免於遭受不公平貿易作為，而今天的決定，讓美國廠商能從遭受傾銷的扭曲市場效應中獲得初步救濟，調查過程「公開透明」，且還會持續。



根據商務部，相關國家生產的PET樹脂銷往美國，預計將分別課徵不同稅率，台灣是9.02％至11.89％，可能的最高稅率較其他國家低。巴西為24.09％至226.91％、南韓8.81％至101.41％、印尼及巴基斯坦則分別為13.16％與7.75％。



不過，最後將課徵的反傾銷稅率還待終裁確認。



2016年，美國進口自台灣的PET樹脂金額達1億980萬美元，是這波遭課徵反傾銷稅國家中，美國進口PET樹脂的最大來源國。



商務部預計今年9月17日前公布終裁結果。（編輯：林治平）1070501