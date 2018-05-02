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蘋果財報優於預期 台股看蘋概股表現

發稿時間：2018/05/02 07:40

最新更新：2018/05/02 07:40

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（中央社記者田裕斌台北2日電）美股連跌2個交易日，所幸與台股關連性較高的蘋果(Apple)股價在財報優於預期下走揚，分析師表示，台股能否守在年線10594點之上，需看蘋概股表現。

美股4大指數漲多於跌，蘋果股價表現抵銷製藥股財報利空，道瓊工業指數下跌64.10點、跌幅0.28%、收在24099.55點，NASDAQ指數上漲64.44點、漲幅0.91%、收在7130.70點，S&P 500指數上漲6.75點、漲幅0.25%、收在2654.80點，費城半導體指數上漲21.55點、漲幅1.73%、收在1265.94點。

分析師表示，蘋果財報優於預期，包括蘋果、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、英特爾(Intel)、美光(Micron)股價表現強勢，蘋概股在近期表現受到壓抑下，可望演出慶祝行情，科技股表現將是今天盤面焦點。

法人也指出，外資動向依舊是台股近期表現關鍵力量，近期外資在現貨市場的賣壓已有減緩跡象，加上台指期淨多單部位穩在3萬口之上，都是外資看空力道消減的訊號，只不過美元指數衝破92後持續強勢，對外資是否引發進一步賣超需要關注。

在個股方面，除了蘋概股需要注意外，離岸風電遴選結果揭曉後，風電概念股表現也值得注意，此外，敬鵬平鎮廠停工對於PCB產業的影響，也有個股表現的空間。（編輯：黃國倫）1070502

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