進口車到港數降 4月車市月減12.2%

（中央社記者田裕斌台北2日電）3月台灣車市在進口車大量到港下，衝出3.9萬台的佳績，不過4月回落到平常水準，在進口車掛牌數月減14.6%壓低整體銷售下，4月新車掛牌數3萬4458台、月減12.2%。



和泰車協理劉松山表示，國產車4月銷售與3月相差不大，反倒是進口車受到到港數量不如3月的影響，4月新車掛牌數降至3.4萬台，預估5月台灣車市規模可望回溫至3.7萬台水準。



雖然出現月減超過一成的狀況，但實際上台灣4月車市表現仍優於去年同期，年增約1.3%；累計1至4月新車掛牌數14萬8619台、年增4.9%，依舊優於車商預期。



進口車到港數減少，也直接衝擊全進口品牌的銷售表現，賓士(Mercedes-Benz)、馬自達(Mazda)、凌志(Lexus)單月衰退都超過2成，福斯(VW)、BMW較3月的衰退幅度也有一成左右，SUZUKI則在Swift、Vitara單月交車量雙雙突破300台挹注下，成為唯一逆勢成長的品牌。



本土品牌納智捷(Luxgen)在U5、U6兩大暢銷運動休旅車(SUV)逐漸退燒下，4月單月銷量雙雙跌破300台，反觀本田(Honda)CR-V穩住國產SUV霸主地位，單月賣出1789台，還贏過豐田(Toyota)常勝軍RAV4，成為最暢銷的SUV。



本田也在CR-V、HR-V熱賣帶動下，今年1至4月銷量達1萬3173台、年增29.3%，擠下日產(Nissan)排名第3；值得注意的是，賓士前4月已經賣出1萬台新車、年增8.6%，也代表進口車勢力確實逐步進逼，對國產車造成莫大壓力。（編輯：張均懋）1070502