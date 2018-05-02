風電贏家中鋼 增產高品級鋼板

（中央社記者韋樞台北2日電）離岸風電風場遴選結果，中鋼公司29號中能風場順利獲得併聯容量300MW。中鋼表示，年產百萬公噸鋼板，因應風機塔架和水下基礎製造，將調整旗下鋼板產品組合，增產高品級鋼板。



離岸風電遴選結果出爐，共有中鋼、台電、達德、沃旭能源等7家開發商10個離岸風場獲選，2021年完工併聯容量738MW(百萬瓦)，2021至2025年完工併聯容量3098MW，總計容量達3836MW，其中中鋼的中能風場獲選，併聯容量達300MW。



中鋼公司堪稱離岸風電大贏家，除了建置自家的中能風場外，其餘風機所需塔架和水下基礎，幾乎全由中鋼和世紀鋼包辦，等同未來幾年中鋼的鋼板產量可望順利去化。



中鋼告訴中央社，水下基礎相當沉重，每支風機依裝置位置的海床深淺不一，水下基礎輕重不同，至少重達800公噸到1500公噸，水面上的塔架至少350公噸重，整支風機用鋼量至少2000公噸。



中鋼指出，中鋼全年各式鋼品產量約1000餘萬公噸，其中鋼板100多萬公噸，若以1年各風場裝置100支風機計算，1年用鋼量約20萬公噸，占鋼板總產量20%，足以確保中鋼生產鋼板得以順利去化。



中鋼透露，暫無打算擴充設備增產鋼板，而是以現有的設備提高稼動率增產，同時調整鋼板的產品組合，將增產高品級鋼板（高技術含量、高應用性能、高獲利）為主，過去所生產的中低品級鋼板將改用進口鋼板，等同優化中鋼的產品組合，提升獲利能力。（編輯：郭萍英）1070502