/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震 報稅 多明尼加 勞動節
> rss

風電贏家中鋼 增產高品級鋼板

發稿時間：2018/05/02 08:46

最新更新：2018/05/02 08:46

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北2日電）離岸風電風場遴選結果，中鋼公司29號中能風場順利獲得併聯容量300MW。中鋼表示，年產百萬公噸鋼板，因應風機塔架和水下基礎製造，將調整旗下鋼板產品組合，增產高品級鋼板。

離岸風電遴選結果出爐，共有中鋼、台電、達德、沃旭能源等7家開發商10個離岸風場獲選，2021年完工併聯容量738MW(百萬瓦)，2021至2025年完工併聯容量3098MW，總計容量達3836MW，其中中鋼的中能風場獲選，併聯容量達300MW。

中鋼公司堪稱離岸風電大贏家，除了建置自家的中能風場外，其餘風機所需塔架和水下基礎，幾乎全由中鋼和世紀鋼包辦，等同未來幾年中鋼的鋼板產量可望順利去化。

中鋼告訴中央社，水下基礎相當沉重，每支風機依裝置位置的海床深淺不一，水下基礎輕重不同，至少重達800公噸到1500公噸，水面上的塔架至少350公噸重，整支風機用鋼量至少2000公噸。

中鋼指出，中鋼全年各式鋼品產量約1000餘萬公噸，其中鋼板100多萬公噸，若以1年各風場裝置100支風機計算，1年用鋼量約20萬公噸，占鋼板總產量20%，足以確保中鋼生產鋼板得以順利去化。

中鋼透露，暫無打算擴充設備增產鋼板，而是以現有的設備提高稼動率增產，同時調整鋼板的產品組合，將增產高品級鋼板（高技術含量、高應用性能、高獲利）為主，過去所生產的中低品級鋼板將改用進口鋼板，等同優化中鋼的產品組合，提升獲利能力。（編輯：郭萍英）1070502

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP