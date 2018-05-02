iPhone銷售穩 蘋果財報減輕市場疑慮

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）蘋果公司（Apple）今天公布上季財報，iPhone銷量成長近3%，帶動營收激增16%，創逾兩年來最大增幅。蘋果並加速返還資本，宣布庫藏股規模擴增1000億美元。



由於市場看衰蘋果旗艦手機iPhone X需求，過去幾週蘋果股價表現不振，這份盤後公布的財報有助於緩和投資人疑慮，激勵蘋果盤後股價一度勁揚逾4%，蘋果供應鏈股價同步走揚。



蘋果公布，3月底結束的會計年度第2季，營收成長16%，達到611億美元，創2015年以來最大增幅；獲利激增25%，達到138億美元，每股盈餘2.73美元。兩項數據都優於市場普遍預期。



其中，蘋果獲利與營收最倚重的iPhone，當季銷量為5220萬支，較去年同期成長2.9%；平均售價728美元，則低於市場預期，意味售價999美元起跳的iPhone X去年上市以來，銷售表現未達預期水準。



儘管iPhone銷售成長略低於市場預期，但蘋果看好的服務營收，上季達到破紀錄的92億美元。



蘋果曾發下豪語，旗下服務將在2021年前拓展為年營收500億美元的事業。蘋果執行長庫克（Tim Cook）在財報出爐後指出，App Store、Apple Music、iCloud以及Apple Pay上季營收都刷新紀錄。



展望會計年度第3季，蘋果預測營收將達515億至535億美元，優於市場預期；市場密切關注的毛利率則介於38%至38.5%。



蘋果並宣布，董事會已批准季度股利加碼16%，庫藏股規模擴增1000億美元。華爾街日報報導，蘋果自2012年起向股東返還資本，截至今年3月底，蘋果已向股東發放2750億美元，包括回購股票的2000億美元。



美國去年通過稅改計畫，有利於企業匯回海外資金。蘋果今年1月宣布，存在海外的2690億美元資金，大部分將匯回美國，因此市場早已預期蘋果將加碼實施庫藏股，這項利多對蘋果股價影響可能有限。（編輯：陳俊碩）1070502