/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震 報稅 多明尼加 勞動節
> rss

iPhone銷售穩 蘋果財報減輕市場疑慮

發稿時間：2018/05/02 09:05

最新更新：2018/05/02 09:05

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）蘋果公司（Apple）今天公布上季財報，iPhone銷量成長近3%，帶動營收激增16%，創逾兩年來最大增幅。蘋果並加速返還資本，宣布庫藏股規模擴增1000億美元。

由於市場看衰蘋果旗艦手機iPhone X需求，過去幾週蘋果股價表現不振，這份盤後公布的財報有助於緩和投資人疑慮，激勵蘋果盤後股價一度勁揚逾4%，蘋果供應鏈股價同步走揚。

蘋果公布，3月底結束的會計年度第2季，營收成長16%，達到611億美元，創2015年以來最大增幅；獲利激增25%，達到138億美元，每股盈餘2.73美元。兩項數據都優於市場普遍預期。

其中，蘋果獲利與營收最倚重的iPhone，當季銷量為5220萬支，較去年同期成長2.9%；平均售價728美元，則低於市場預期，意味售價999美元起跳的iPhone X去年上市以來，銷售表現未達預期水準。

儘管iPhone銷售成長略低於市場預期，但蘋果看好的服務營收，上季達到破紀錄的92億美元。

蘋果曾發下豪語，旗下服務將在2021年前拓展為年營收500億美元的事業。蘋果執行長庫克（Tim Cook）在財報出爐後指出，App Store、Apple Music、iCloud以及Apple Pay上季營收都刷新紀錄。

展望會計年度第3季，蘋果預測營收將達515億至535億美元，優於市場預期；市場密切關注的毛利率則介於38%至38.5%。

蘋果並宣布，董事會已批准季度股利加碼16%，庫藏股規模擴增1000億美元。華爾街日報報導，蘋果自2012年起向股東返還資本，截至今年3月底，蘋果已向股東發放2750億美元，包括回購股票的2000億美元。

美國去年通過稅改計畫，有利於企業匯回海外資金。蘋果今年1月宣布，存在海外的2690億美元資金，大部分將匯回美國，因此市場早已預期蘋果將加碼實施庫藏股，這項利多對蘋果股價影響可能有限。（編輯：陳俊碩）1070502

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP