搶手機品牌訂單 AMOLED面板也降價

（中央社記者潘智義台北2日電）研調機構群智諮詢表示，智慧手機市場集中在少數品牌，面板廠為爭取品牌大客戶訂單，不惜殺價競爭，連主動有機發光二極體（AMOLED）面板也與液晶面板（LCD）一起降價。



群智諮詢報告指出，全螢幕手機面板與一般有邊框的面板，差異化越來越明顯，面板廠銷售有邊框手機面板，只能透過殺價競爭來穩定客戶訂單，使價格下降趨勢明顯。



另外，新手機密集發布，刺激市場逐步回溫，但整體需求恢復仍然緩慢，價格持續下跌，但降幅減緩。



平板電腦（Tablet）面板方面，群智諮詢說，平板電腦市場供需未出現較大變化，但市場活力不足，面板價格下跌趨緩。



液晶顯示器（Monitor）面板方面，群智諮詢認為，第2季整機廠開始積極出貨，尤其中國大陸市場強力促銷，帶動液晶顯示器製造商購買面板備貨；由於電視面板供過於求，部分面板廠商轉向供應液晶顯示器面板，因此面板供應充足。



不過，液晶顯示器整機廠大量生產，使自身與通路商庫存攀高，因此第2季通路商將努力消化庫存。



至於筆電面板，群智諮詢評估，面板整體需求平穩，部分品牌商擔心個人電腦（PC）零組件有缺貨風險，提前備貨。雖然面板廠希望提升筆電面板產線的產能利用率，積極促銷，但上游零組件供應短缺，仍抑制面板產能。（編輯：黃國倫）1070502