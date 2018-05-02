/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 丁守中 地震 報稅 多明尼加
> rss

搶手機品牌訂單 AMOLED面板也降價

發稿時間：2018/05/02 09:22

最新更新：2018/05/02 09:22

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北2日電）研調機構群智諮詢表示，智慧手機市場集中在少數品牌，面板廠為爭取品牌大客戶訂單，不惜殺價競爭，連主動有機發光二極體（AMOLED）面板也與液晶面板（LCD）一起降價。

群智諮詢報告指出，全螢幕手機面板與一般有邊框的面板，差異化越來越明顯，面板廠銷售有邊框手機面板，只能透過殺價競爭來穩定客戶訂單，使價格下降趨勢明顯。

另外，新手機密集發布，刺激市場逐步回溫，但整體需求恢復仍然緩慢，價格持續下跌，但降幅減緩。

平板電腦（Tablet）面板方面，群智諮詢說，平板電腦市場供需未出現較大變化，但市場活力不足，面板價格下跌趨緩。

液晶顯示器（Monitor）面板方面，群智諮詢認為，第2季整機廠開始積極出貨，尤其中國大陸市場強力促銷，帶動液晶顯示器製造商購買面板備貨；由於電視面板供過於求，部分面板廠商轉向供應液晶顯示器面板，因此面板供應充足。

不過，液晶顯示器整機廠大量生產，使自身與通路商庫存攀高，因此第2季通路商將努力消化庫存。

至於筆電面板，群智諮詢評估，面板整體需求平穩，部分品牌商擔心個人電腦（PC）零組件有缺貨風險，提前備貨。雖然面板廠希望提升筆電面板產線的產能利用率，積極促銷，但上游零組件供應短缺，仍抑制面板產能。（編輯：黃國倫）1070502

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP