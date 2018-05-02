延長豁免後 美擬對進口鋼鋁實施更多限制

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）白宮宣布將加拿大、墨西哥和歐洲聯盟的鋼鋁關稅豁免期限延長一個月後，一名高階貿易官員今天表示，美國官員正在推動對進口鋼鋁產品實施限額和「其他限制」。



路透社報導，許多美國貿易夥伴國都樂見華府延長豁免期限的決定，但仍持續尋求永久豁免。



白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）告訴鋼鐵產業高階主管：「我們將實施限額和其他限制，以確保能保護我國產業，捍衛國家安全利益。」



川普政府3月說，美國將對進口鋼鋁產品分別課徵25%與10%關稅，以防止中國鋼鋁繼續傾銷美國；美國指控中國壓低鋼鋁價格，衝擊美國相關企業。



美國允許加拿大、墨西哥和歐盟等盟友享有暫時豁免權，期限到今天上午。川普政府昨晚宣布豁免期限延長一個月，但也表示課徵關稅仍是選項之一。



加國外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天告訴記者，「昨晚的決定無疑是向前邁進了一步」，還說「加拿大將繼續尋求獲得永久豁免權」。



今天之前，同意實施限額的南韓是唯一享有永久豁免的國家。白宮昨天說，美國已經與阿根廷、澳洲和巴西達成永久豁免的協議。



美國代表團本週將前往北京商討貿易問題。川普先前揚言，假如中國對美國產品祭出報復性措施，就會加倍「回敬」，除稍早宣布將對500億美元中國商品課徵懲罰性關稅，再對1000億美元中國商品加徵關稅。



白宮今天表示，預計將在延長豁免的30天內，結束與加拿大、歐盟和墨西哥就鋼鋁關稅的談判。



白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）告訴記者：「延長豁免30天，我們預計在這30天內完成協商。」「希望我們能夠達成各方都適用的方案。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070502